Gregory新聯乘不玩潮牌　傳奇樂隊UNICORN別注最平350港元有交易

Gregory向來重視日本市場，早前與NEXUSVII聯手打造的超多袋背囊系列大受歡迎後，很快乘勝追擊，搭上另一個東洋單位，但不是時下流行的服飾品牌，而是傳奇搖滾樂隊UNICORN，認真估你唔到。



對於日本以外的年輕一代而言，日本樂隊UNICORN絕對是一個陌生名字，然而1986年成軍自廣島的他們可是上世紀80年代日本最著名樂隊之一，曲風崇尚將西洋音樂融入傳統日本音樂，創造出富有詩意的曲風，主唱奧田民生獨特唱腔也甚受追捧。雖然UNICORN於93年時候突然宣告解散，但輾轉到2009年又重組復活過來。

正正因為追捧UNICORN的樂迷貴精不貴多，所以今次Gregory × UNICORN別注同樣以貴精不貴多概念去打造。整個系列產品不多，就只有4款，分別是兩款大、細碼背囊及兩款大、細碼Shoulder Pouch，以極濃Old School味道的深藍與灰色作主調，Gregory Logo之下印上鮮色UNICORN作為記認，醒目醒神。定價由6,600日元（約350港元）至24,200日元（約1.287港元），價錢本身就不貴，再加上現在日圓持續貶值，香港人用港幣購買可謂抵上加抵了。