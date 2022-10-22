總統澤連斯基腳上波鞋大有來頭？美製NB x JJJJound反映美烏友好

隨著國際情勢愈發緊張，俄烏兩國間的戰爭仍在持續延燒，途中俄國雖然併吞烏克蘭 4 個佔領區，但烏軍猝不及防的閃電反攻，也不斷將許多失土一一收回，而作為一國領袖的澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），日常穿搭獲得大眾關注也絲毫不令人稀奇，不過，這回他上腳的「神級聯乘」，或許是你想都沒想到的頂級跑鞋。



眾所皆知，澤連斯基作為烏國總統，不論是在媒體前亮相或是日常穿搭，都常以古樸色調、單一簡潔方式為主，而最常出現的色調莫過於橄欖綠與焙茶色等大地色系，而今次他身穿 Fleece 高領外套搭配軍綠口袋長褲時，就被鏡頭意外捕捉，沒想到腳上那雙與外套極為相近的茶色鞋款，竟是「JJJJound x New Balance 990v3」，而 Made in USA 的美製身份，或是變相代表美烏間的友好關係。

JJJJound x New Balance 990v3 波鞋

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不僅如此，JJJJound x New Balance 990v3 使用茶色作為基底，搭配黑色鞋舌、中底，以及部分飾帶，不僅整體造型外觀低調，更是與澤連斯基穿搭形成完美的「色彩搭配學」，看來他不只身為不屈不撓的國家總統，還是一個不折不扣的潮流行家啊！

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