水原希子跟Marc Jacobs副線出雜誌　夥拍香港攝影師展示激罕一面

水原希子（Mizuhara Kiko）從模特兒到演員之路，引起過不少熱話，今年初更憑《東京貴族女子》勇奪最佳女配角獎，

最近她又有新搞作，便是與Marc Jacobs副線Heaven by Marc Jacobs聯手推出《Alexandra Leese: KIKO IN HEAVEN》。



今次Heaven與水原希子聯手出版雜誌，她更與Heaven創意總監Ava Nirui在原宿BOOKMARC舉辦簽名會，因此吸引了大量粉絲到場支持，在相中也能看見水原希子很享受與粉絲互動、簽名和拍照。其實水原希子早前已更新了她的 Instagram，公開出《Alexandra Leese: KIKO IN HEAVEN》的照片，並展示出她在沙灘上的性感畫面。

《Alexandra Leese_ KIKO IN HEAVEN》雜誌封面（Heaven by Marc Jacobs）

這本《Alexandra Leese: KIKO IN HEAVEN》是由水原希子與香港攝影師Alexandra Leese聯手創作，而水原希子則穿上Heaven by Marc Jacobs FW22系列設計，讓大家從雜誌中看到她私下日常的另一面貌，該雜誌售價為8,250 日元（約433港元），附贈特別海報，並且限量發售。

從《Alexandra Leese: KIKO IN HEAVEN》看見水原希子私下日常的另一面貌。（Heaven by Marc Jacobs）

由品牌Marc Jacobs所經營書店BOOKMARC，在紐約與東京都設有分店，正因為Marc Jacobs與品牌前合作拍擋Robert Duffy，兩人都對紙本有著非凡的熱情，因此書店設有各種精挑細選的書籍，從藝術、攝影、時尚和音樂書籍，甚至詩歌集與藝術理論等書籍也囊括，更設有大量經典和親筆簽名書籍，不單受到Marc Jacobs粉絲的喜愛，也吸引到許多人前來買書，並時常舉辦藝術活動與簽名會，今次Heaven by Marc Jacobs邀請到水原希子坐陣，不但流露出品牌對流行文化的愛，亦讓年輕人從時裝與水原希子身中找到共鳴感。

BOOKMARC原宿分店（IG@bookmarc_tyo_mochi）

最後，重溫一下水原希子過去時尚時刻：