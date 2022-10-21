魷魚遊戲｜001老伯吳永秀時尚時刻 潮穿Balenciaga聯乘adidas
撰文：山本保玲
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【魷魚遊戲/ Netflix/ Balenciaga】《魷魚遊戲》第二季回歸如箭在弦，大家都極度關心這套高收視Netflix韓劇會怎樣發展，而劇中主角李政宰、鄭浩妍也甚忙碌，一邊拍劇，一邊為時尚品牌代言。
飾演遊戲001號參賽者的老伯吳永壽也不遑多讓，穿上最新的Balenciaga聯乘adidas系列，登上時尚雜誌《ARENA》韓國版封面，做一個Happy潮伯。
吳永秀在《魷魚遊戲》扮演001參賽者，劇中他99%時間都是穿上那套綠色運動Track Suit，雖然年屆78，但他身型仍得以保持，所以穿上運動服也很好看。
今次登上時尚雜誌《ARENA》韓國版封面，吳永秀以Full Gear的Balenciaga聯乘adidas系列上陣，那誇張的輪廓剪裁完全難不倒他，散發出濃濃潮味。
【《魷魚遊戲》有不少時尚代表，女主角鄭好娟是天橋常客】
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