魷魚遊戲｜001老伯吳永秀時尚時刻　潮穿Balenciaga聯乘adidas

【魷魚遊戲/ Netflix/ Balenciaga】《魷魚遊戲》第二季回歸如箭在弦，大家都極度關心這套高收視Netflix韓劇會怎樣發展，而劇中主角李政宰、鄭浩妍也甚忙碌，一邊拍劇，一邊為時尚品牌代言。



飾演遊戲001號參賽者的老伯吳永壽也不遑多讓，穿上最新的Balenciaga聯乘adidas系列，登上時尚雜誌《ARENA》韓國版封面，做一個Happy潮伯。



吳永秀參演《魷魚遊戲》中001參賽者，人氣急升。（《魷魚遊戲》劇照）

吳永秀在《魷魚遊戲》扮演001參賽者，劇中他99%時間都是穿上那套綠色運動Track Suit，雖然年屆78，但他身型仍得以保持，所以穿上運動服也很好看。

吳永秀穿上Balenciaga聯乘adidas登上時尚雜誌《ARENA》韓國版封面（IG@arenakorea）

今次登上時尚雜誌《ARENA》韓國版封面，吳永秀以Full Gear的Balenciaga聯乘adidas系列上陣，那誇張的輪廓剪裁完全難不倒他，散發出濃濃潮味。

【《魷魚遊戲》有不少時尚代表，女主角鄭好娟是天橋常客】

《魷魚遊戲》令鄭好娟人氣急升（Netflix）