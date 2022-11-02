Balenciaga為環保出力　新物料EPHEATM貌似皮革原來提煉自磨菇？

【Balenciaga】環保絕對是近代時裝界一個最重要主題，它絕非如Dad Shoes、Pop Punk或Y2K那般，屬走馬看花潮流，相反是全世界人意識形態之改變，大勢所趨之生活態度。如是者無論強如Hermès抑或Balenciaga也好，各大品牌均積極探索可持續時裝，務求開發出專屬環保衣料。



Hermès上年與美國生物科技公司MycoWorks聯手，研發一種名曰Sylvania的專利新物料造袋去。（Hermès）

例如皮革之王的Hermès，上年便搶先與美國生物科技公司MycoWorks聯手，研發一種名曰Sylvania的專利新物料造袋去。Sylvania表面上與一般皮革無異，卻原來乃是用蘑菇菌絲去製造，顧名思義與動物全無關物，既不殺生、又減少二氧化碳排放量、更重要它是有機物料，對環保構成的污染極少，品質媲美傳統皮革，但更合乎環保道德價值，自然深受年青一代喜愛。

Hermès利用Sylvania製作手袋，創作出新袋款Victoria。（Hermès）

來到FW22，Balenciaga創意總監Demna亦不遑多讓，開發出一種同樣從蘑菇營養體中提取出來的創新物料：EPHEA™。雖然一樣以蘑菇作為原材料，但Hermès和Balenciaga處理方式卻大有不同，前者利用Sylvania製作手袋，創作出新袋款Victoria；至於後者則集中研究服裝領域，將EPHEA™應用到長款連帽裹身大褸之上。

窄看之下與平常Balenciaga黑色皮革大褸無分別。（Balenciaga）

Balenciaga FW22 Show。（Balenciaga）

這些EPHEA™大褸不止窄看之下與平常Balenciaga黑色皮革大褸無分別，近看摸上手同樣與真實皮革大致相同，能夠有效替代動物皮革與及合成材料之餘，EPHEA™更是以低價值的農工業殘渣作為營養基軸，故此消耗的資源極少，二氧化碳排放量自然也比皮革製作工業過程微少得多，絕對是款值得時裝人期待的褸款，遺憾這款大衣只會在Balenciaga北京、比華利山、倫敦、米蘭、紐約、巴黎、上海、東京和多倫多專門店發售，香港不在此列，實在可惜。