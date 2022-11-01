adidas CG SCUBA STAN波鞋登場　Craig Green靈魂注入Stan Smith

常以令人意想不到的方式對服飾進行詮釋的倫敦設計師 Craig Green，打破以往中規中矩的男裝輪廓，改以使用極具個人風格的誇大手法表達，而這樣的獨特手法也因此被 adidas 相中，與其展開多次的跨界合作，這回，雙方再度一同交手，以完全嶄新的樣貌詮釋你我印象中那經典的 Stan Smith 鞋款。



浮誇至上！Craig Green x adidas Originals 全新合作正式亮相

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今番登場的全新鞋履，雖然是以帶有各種色彩的 Stan Smith 作為設計基底，但外觀上注入大量改動，也因此被以「CG SCUBA STAN」的方式重新命名，而 Craig Green x CG SCUBA STAN 如外型所示，除中間隱約藏有 Stan Smith 輪廓以外，整體而言已經徹底轉生，造型上用以偌大的圓潤中底包覆，打造更具新意的船身元素，延伸向上的則是貫穿全鞋的「環繞繩索」，毫無違和卻又增添幾分時尚氣息，鞋舌亦是如此，使用散發狀的三繩排列取代原有的三葉草 Logo。

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據悉，Craig Green x adidas CG SCUBA STAN 已於 10 月 31 日登陸 adidas 或指定零售商，共有黑魂、米色、綠白等三種配色，參考售價HK $1,899 ，還請有興趣的讀者多加留意。

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