尼格風球｜NIKE Air Max 90 GORE-TEX防水波鞋 經典設計配機能性
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
對於長期深居香港的潮人來說，秋冬季節所帶來得頻繁降雨，無非造成穿搭上的最大阻礙，也因此助長了機能防水，或是方便快乾等的服飾材質，當然腳上愛鞋也必須具備抗水功能，才能在壞天氣中成為十足的雨天潮人，而這回 Nike 就將 GORE-TEX 技術運用於 Air Max 90 身上，打造一雙極具質感、又兼具功能的完美鞋履。
出門不再怕下雨，Air Max 90 GORE-TEX 新色來臨！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+2
這回 Air Max 90 GORE-TEX 有別以往的透氣網布鞋面，為了在防水性更具效果，因此於鞋頭、鞋身，以及飾片與 Swoosh 處都改用皮革材質，不僅徹底解決網眼布料所可能導致的滲水問題，整體視覺也更加高級，另外鞋舌、鞋領方面，則是用上了機能風格顯著的抗撕裂尼龍，並將側邊 AIR MAX 字樣改以 GORE-TEX 取代、搭載同色的中底 Bubble 氣墊，是為一雙雨天也能輕鬆上腳的穿搭鞋款。
同場加映：UNDERCOVER聯名Nike出最強AF1波鞋 小白鞋有Gore-Tex防水超屈機（點擊放大瀏覽）▼▼▼
Air Max 90 GORE-TEX「Anthracite/Pure Platinum」據悉將於數周登陸 Nike 官網，售價TWD 4900 元（折合約HKD 1195），還請有興趣的朋友留意一番。
嚴選秋冬5款新鞋 Nike聯名、ASICS復刻、Dr. Martens燈芯絨必備總統澤連斯基腳上波鞋大有來頭？美製NB x JJJJound反映美烏友好Air Jordan 1 OG Chicago波鞋再登場 將大量復刻11月開賣免炒價龍珠迷注意！Nike Dunk Low x《龍珠》菲利波鞋 限量訂製1對難求Nike Air Max Plus 3新波鞋 全黑雙層Logo設計不輸sacai聯名質感近期最具人氣的13款波鞋 Nike最新氣墊鞋、ASICS聯名款切勿錯過
延伸閱讀：
人氣聯乘回歸！Aimé Leon Dore x New Balance 全新版本登場，柔和麂皮看了不買都難受
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】