對於長期深居香港的潮人來說，秋冬季節所帶來得頻繁降雨，無非造成穿搭上的最大阻礙，也因此助長了機能防水，或是方便快乾等的服飾材質，當然腳上愛鞋也必須具備抗水功能，才能在壞天氣中成為十足的雨天潮人，而這回 Nike 就將 GORE-TEX 技術運用於 Air Max 90 身上，打造一雙極具質感、又兼具功能的完美鞋履。



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這回 Air Max 90 GORE-TEX 有別以往的透氣網布鞋面，為了在防水性更具效果，因此於鞋頭、鞋身，以及飾片與 Swoosh 處都改用皮革材質，不僅徹底解決網眼布料所可能導致的滲水問題，整體視覺也更加高級，另外鞋舌、鞋領方面，則是用上了機能風格顯著的抗撕裂尼龍，並將側邊 AIR MAX 字樣改以 GORE-TEX 取代、搭載同色的中底 Bubble 氣墊，是為一雙雨天也能輕鬆上腳的穿搭鞋款。

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Air Max 90 GORE-TEX「Anthracite/Pure Platinum」據悉將於數周登陸 Nike 官網，售價TWD 4900 元（折合約HKD 1195），還請有興趣的朋友留意一番。

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