Dries Van Noten爆冷聯乘Stussy　不說以為是《火影忍者》別注？

【Dries Van Noten聯乘Stussy】在這個聯乘合作遍地開花世代下，一個時裝品牌如要生存，仿佛就無可避免地一定要搞Collaboration，這究竟是一件好事定壞事？



Dries Van Noten × Stussy消息昨日突然流出。

例如日前A$AP NAST公開一張Dries Van Noten × Stussy的產品照片，讓世人知道這兩個風馬牛不相及的品牌，將會聯手一起出別注了，認真意想不到。本來「估你唔到」這個概念，在過往才是一個成功聯乘合作之精華所在，然而世間品牌何其多，很多「估你唔到」的Collaboration已然出現過了，消費者便對Collaboration由以前的期待漸漸變得盲目，「估你唔到」的驚喜感，亦每每只變成為覺得「九唔搭八」。

A$AP NAST公開了Dries Van Noten × Stussy的產品照片，唔講還以為是《火影忍者》Crossover UNIQLO。（A$AP NAST）

例如望着這批Dries Van Noten × Stussy服飾，只是在既在Stussy Logo裡加上Dries Van Noten字樣商標，連帶就是亂炒一通地將鬼火、旋渦和花奔圖案印到Hoodie及Cap帽就是了，唔講還以為是《火影忍者》Crossover UNIQLO而已，完全睇唔出關於Dries Van Noten的影子呢。

SS2020季度，Dries Van Noten邀請了法國時裝鬼才Christian Lacroix合作。（Dries Van Noten）

Dries Van Noten SS22。（Dries Van Noten）

當然Dries Van Noten始終是Dries Van Noten，貴為ANTWERP SIX的他如果有心搞聯乘的話，還是可以炮製出精彩聯乘別注系列。SS2020季度，這位比利時時尚大師便邀請了法國時裝鬼才Christian Lacroix合作，聯手主理當季服飾創作，Dries Van Noten的灑落剪衣與東方美學，遇上Christian Lacroix瑰麗歐陸宮庭色彩與宗教元素，絕對是時裝設計師學課書式一樣的案例，實屬經驗與才華達爐火純青之一個系列，對比起Dries Van Noten × Stussy的鬼火服飾，就更加是「大巫見小巫」，完全看不出是同一個品牌的作品。