Patagonia長青設計Retro-X Fleece外套　三十年歷久常新永恆經典

要數世界上長青的服裝單品，Patagonia的Fleece外套Retro-X必定是其一。



這件於70年代首度登場的設計，經歷了快將五十年光景，依然屹立不倒，每年秋冬季節，不論山上與街上，四處都是Retro-X的蹤影。



時尚世界瞬息萬變，但Patagonia Retro-X的設計，無論是1991年還是2022年的款式，風格貫徹始終，不會為趕潮流而轉變，絕對是歷久常新的經典，是服裝歷史上不可或缺的重要設計。



Yvon Chouinard設計的Fleece外套成為長青服裝（Patagonia）

時光倒流回到1976年， 當時Patagonia創辦人Yvon Chouinard很喜歡保暖度高且耐用的羊毛衫，可是卻有濕水變重、難以清洗等缺點，於是決定尋求解決方案，最終他發現了聚酯纖維（Polyester），一種輕巧快乾的物料，設計出Fleece表層外套Pile Jacket，既可單穿保暖，又可作風雨外衣間第二層的保暖衣物，立刻受到戶外登山愛好者的擁戴。

Yvon Chouinard以輕巧快乾物料聚酯纖維設計出經典Fleece外套（Patagonia）

其後，Yvon Chouinard再將Pile Jacket改良成Retro-X，在左邊胸前加上拉鍊小袋子，方便放置小物，增強實用性。Patagonia一直為環保出心出力，製作Fleece時當然不例外，品牌於1993年開始，成為全球第一家使用回收膠樽生產再生聚酯纖維（Recycled Polyester）物料製作Fleece服裝的公司，環保之餘亦無損其功能，為紀念這突破性研發，Patagonia更推出蘇打水瓶綠色的Fleece外套。

Patagonia Retro-X設計歷久常新（Patagonia）

其後，再由塑膠樽，擴展到工業物料及舊衣回收來製成100% 循環再生聚酯纖維，用於表層聚酯纖維與內襯網狀之上，繼續保持優良保暖性與速乾性，是充份實踐品牌環保理念的緣色產品。

正所謂細節決定成敗，Retro-X胸前小袋子的改動，不但增強戶機能性，令其在專業山系服裝上排眾而出，及後經過時間洗鍊，逐步滲透時尚界，「抓毛衫身+尼龍小袋」的設計，成為日後Fleece外套設計的重要藍本，不少品牌的Fleece外套參考此款式，劃時代長青單品正式誕生。Patagonia多年來保留Retro-X最純粹的DNA，不會作出大改動，卻經得起時間考驗，世界怎樣改變也好，我們依舊見到熟悉的Retro-X，難怪由街頭、古着，到現今大流行的Urban Outdoor，都會穿上Patagonia Fleece，將Retro-X跨領域美學發揚光大。

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至於日本時尚文化雜誌，如《POPEYE》、《FUDGE》、《&PREMIUM》等所提倡的穿搭風格，將正裝、戶外、運動等完全不同類別的服飾大混合，Fleece外套並非指定要配襯山系服裝，相反是百搭Mix & Match之選，男生以Retro-X外套配搭闊身剪裁Double Pleated西褲、Oxford皮鞋，或女生用Feminine裙子襯托Retro-X背心，一樣好看，可見Retro-X的可塑性是超強大。

Patagona Retro-X胸前不同年代布章，成為古着迷收集目標。（IG@myreddreams）

Patagonia從不鼓吹過度消費，以「Buy Less, Demand More」為主題，注重高品質、多功能的同時，二手與循環再造亦是品牌所推崇。日本是古着市場大國，當地人喜愛收藏品牌不同年代Logo的Fleece外套，一來設計長青有型，二來質料上乘，即使著用多年，仍能保持良好狀態，若留有自然的Colour Fading歲月痕跡，如同中古牛仔褲的色落魅力，令其長期成為古着店的熱門；加上潮流Icon木村拓哉、《變型金剛》男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）、著名造型師西野大士等，全是Vintage Patagonia Fleece外套的粉絲。縱使Retro-X本身不是為潮流而設，種種不同原因加起來，卻不經意地踏上時尚舞台，不只星級用家，Vintage Pagatonia也是街頭Snapshot的寵兒，曝光率超高。

香港有不少Retro-X用家，有些更會收藏特別的版本。曾替RubberBand、陳奕迅製作演唱會舞台服飾的時裝設計師林偉強，就擁有一件美國製造版本，「Patagonia品牌理念很好，對時裝產業貢獻良多。」品牌誠實的設計也對他影響深遠，「這件Retro-X已停產，剪裁跟現有版本不同，較直身，抓毛較長、富質感；而米白抓毛、天紫尼龍和棗紅內裡的原裝配色，這Fleece外套絕對是經典中的經典。」

林偉強收藏美國製造Retro-X（圖片由林偉強提供）

至於藝術選物店foreforehead店主Daisy同樣是Retro-X的愛好者，「雖然這Retro-X並非美製，但這款手袖、腰間設有粗橡筋設計，十分罕見；袋前大布章Logo復刻70初代的版本，看起來原汁原味，也很可愛。」Daisy更推介女生可試童裝，「嬌小身形應穿得上Kids L、XL，童裝版本更不時推出成人版本沒有的特別顏色。」

Daisy收藏復刻70年代大布章童裝Retro-X（圖片由Daisy提供）

來到秋冬季節，天氣漸涼，假如未曾擁有Patagonia Retro-X的話，是時候入手人生第一件的好時機；至於本身是用家的話，今季新配色也十分吸引，如大地色與紫紅色，而米白色衫身配紅色小袋，亦有濃濃的Retro味，至於花紋背心同樣搶眼。始終Retro-X是Classic設計，無分性別年紀，永不過時，雖然Yvon Chouinard本意不是帶來潮流產品，但Retro-X穿上十年、廿年，甚至是三十年，時尚感依然滿載，這就是長青的魅力。

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