日本旅遊│GOOD GOODS ISSEY MIYAKE限定針織袋款　性價比意外地強

【日本旅遊/ ISSEY MIYAKE/ 手袋】GOOD GOODS ISSEY MIYAKE手袋向來實用又抵玩，深受一眾女生歡迎。日前品牌更在日本舉辦限時活動，推出一系列MOKKO限定商品，最平數百元就有交易。



GOOD GOODS ISSEY MIYAKE在日本舉辦限時活動。（GOOD GOODS ISSEY MIYAKE）

去日本Shopping要做足準備，愛買GOOD GOODS ISSEY MIYAKE朋友更加有福了！從即日至11月15日在阪急梅田總店、11月9日至22日起在伊勢丹新宿店，同時舉辦限時活動「GOOD GOODS ISSEY MIYAKE / MOKKO」，並發售「MOKKO MIX」系列和限定單品，絕對是一個好機會，讓你入手各種尺寸和顏色的MOKKO。

MOKKO MIX袋款。（GOOD GOODS ISSEY MIYAKE）

由於色彩繽紛的「MOKKO」系列是由單線製成的針織袋，不但結合兩種不同顏色的線，營造出深沉、溫暖的外型，同時手袋輕巧、柔軟，更可以水洗，方便之餘也適用於各種日常場合，今次限時活動推出兩款MOKKO MIX，包括手提袋（含稅18,700日元，約991港幣）與手機袋（含稅14,300日元，約758港幣），更有６款顏色可供大家選擇。

阪急梅田總店限定單品：MOKKO MIX POCKET。（ISSEY MIYAKE）

另外，MOKKO MIX POCKET貴為限定單品，不同顏色都分散於阪急梅田總店與伊勢丹新宿店中，成為該店別注限定，除了「MOKKO MIX」系列和限定單品外，店內也有其他MOKKO袋款可供選購。最近去日本旅遊的話，不妨走轉GOOD GOODS ISSEY MIYAKE了。