G-SHOCK 40周年2款紀念手錶如艷陽極搶眼　藝術家聯名款細節加分

很快地2023年 CASIO G-SHOCK就要迎來創立40週年，按照品牌過往作風，肯定會在明年出好出滿各式紀念錶；然而多產的G-SHOCK並沒有原地等待40週年到來，他們反而主動出擊先推出第一波的40週年紀念錶款，其中一部分歸屬Flare Red系列，另一部分則是出自品牌與知名塗鴉藝術家Eric Haze的合作結晶。



★Flare Red系列

此系列分別有MTG-B3000FR-1A和GWG-2040FR-1A兩款錶，望名之意手錶的創作靈感來自太陽閃焰，同時G-SHOCK也將自家常見的紅色與黑色融入手錶中。為求塑造如同太陽閃爍的擬真感，G-SHOCK引進全新技術把碳纖維與加入螢光顆粒的彩色玻璃纖維薄板層層堆疊壓出大理石花紋，接著再將其切割成錶圈零件，如此一來手錶連在黑暗中也能發光並擁有獨一無二紋路。

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GWG-2040FR-1A奠基於Master of G MUDMASTER家族，錶款除了錶圈也與MTG-B3000FR-1A採用相同材質，它還配置藍寶石水晶鏡面與印有太陽閃焰的面盤，至於底蓋在經過黑色IP處理後印上了G-SHOCK 40週年的專屬Logo，而其他金屬零件則是採用粉金色IP處理，搭配玫瑰金IP處理的錶扣、錶帶環、按鈕、錶冠等，前衛酷炫之餘，也多了幾分紀念錶的珍貴意義。

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★藝術家Eric Haze聯名款

Eric Haze與G-SHOCK合作已經不是什麼新聞，畢竟雙方合作歷史超過20年，過去Eric Haze也替品牌創作過不少暢銷款式，因此當G-SHOCK邁入40週年，再度找上老搭檔Eric Haze合作也是剛好而已。這次Eric Haze替G-SHOCK設計的聯名款以全金屬的GMW-B5000為基礎，塑造出蘊含塗鴉風格的作品GMW-B5000EH-1。錶款採用不鏽鋼材質，表面經過黑色IP處理，鍊帶部分更以雷射雕刻手法添加各種大小的灰色圓點，同時在一些細節中也還是可見藝術家的專屬風格，像是開啟LED背光燈時會出現Eric Haze的品牌圖樣，讓佩戴者讀時之際也有驚喜可挖掘。

值得一提的是，這次G-SHOCK第一波40週年紀念錶款都具備Tough Solar太陽能電力系統與世界六局電波接收功能，確保手錶動能總是可以隨時補充以及兼顧走時精準度，另外MTG-B3000FR與GMW-B5000EH還擁有Bluetooth®藍牙連線功能，錶主只要先將手機與手錶配對成功，藉由G-SHOCK專門開發的App，也能促使手錶自動調校到當前正確時刻，提供相當可靠的顯示效果。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK超前佈署40週年 首波紀念錶搶先曝光】