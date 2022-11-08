為Dries Van Noten平反　聯乘Stussy並不《火影》　棒球褸超有型

日前公布的Dries Van Noten × Stussy聯乘合作，第一批從A$AP NAST所流出的產品照，可以用劣評如潮來到形容……



A$AP NAST搶先透過IG Story發布的Dries Van Noten × Stussy「倒米」照劣評如潮。（IG@A$AP NAST）

Dries Van Noten聯乘Stussy曾叫人聯想起《火影忍者》。

的確A$AP NAST搶先透過IG Story發布的Dries Van Noten × Stussy產品照，可謂極之「倒米」，唔出好過出，照片質素極差，「鬆郁矇」不在講，連選擇展示出來的作品，也是最吃力不討好的一批，亂炒一通地將鬼火、旋渦及花奔圖案，印在Hoodie及Cap帽等服飾上，既不優雅亦欠缺創意，望着那些旋渦圖案，就只叫人聯想起《火影忍者》，認真得啖笑。

Dries Van Noten × Stussy棒球褸背部有如孔雀開屏一樣華美。（stussy）

幸好面對千夫所指之際，品牌方面及時作出反應。日前Stussy官方IG帳號公開一枚Dries Van Noten × Stussy棒球褸，交由Red Hot Chili Peppers低音結他手Flea演繹，成功挽回人心。棒球褸洗脫了A$AP NAST產品照其粗製濫造的形象，盡顯Dries Van Noten精雕細琢之美。此黑白色皮袖棒球褸背部刺繡着中亞風金絲圖騰，有如孔雀開屏一樣華美。

Red Hot Chili Peppers低音結他手Flea演繹聯乘服飾，滿載東方宗教元素。（stussy）

至於前方位置既繡有Dries Van Noten × Stussy雙方合作Logo、Stussy經典桌球標記，亦有與佛家哲理有關的宗教手掌圖案在其中，唯妙唯肖之餘，亦看得出Dries Van Noten向來喜愛的東方宗教元素，將會成為今次聯乘合作最大主調，可見只要有心機做，Dries Van Noten總能夠設計出優秀作品，大家一於放長雙眼睇這個Dries Van Noten × Stussy有何能耐了吧。