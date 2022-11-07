媽咪麵創辦人馮振軒離世　集體回憶即食麵零食也曾跟日牌推出聯乘

【媽咪麵】媽咪麵創辦人馮振軒上周六（11月5日）早上逝世終年96歲。

由馮振軒創立的馬來西亞食品公司媽咪大寶達（Mamee Double Decker），以媽咪麵產品最出名，成為大家最愛的零食之一，想不到這款集體回憶的即食麵，也有時尚時刻。



媽咪麵是香港人最愛的零食之一（媽咪麵）

馮振軒逝世：孫兒Pierre Pang在社交網站發布帖文，懷念馮振軒（IG@pierrepang）

日本生活百貨niko and...經常推出趣味十足的別注，有時尚相關的Lee、Canton、GRAMICCI，又有Peanut's花生漫畫、Disney迪士尼、NASA等，想不到品牌今年9月時更推出媽咪麵的聯乘。

niko and...曾推出媽咪麵聯乘（niko and...）

聯乘系列以媽咪麵的Logo和招牌藍毛毛作為設計主調，產品包括Hoodie、Cap帽、Tote Bag等服飾，又有餐具、水杯、貼紙、攬枕、折疊籃等生活日用品，當然少不了藍毛毛的毛公仔。

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雖然零食飲品的品牌，如可口可樂、卡樂B等，都曾推出服飾別注，但媽咪麵對香港人來說，始終有份難言親切感，是絕對值得紀念的集體回憶。