【YOSHI RIP】潮童變品牌寵兒　港日混血時尚KOL車禍離世享年19歲

【YOSHI RIP】昨晚(11月5日)日本時尚界寵兒YOSHI因交通意外離世,享年19歲。



YOSHI由小潮童變身品牌寵兒,除了醉心時尚世界,更當上歌手與演員,一生傳奇,可惜這位日本時尚界未來,只活了短短19年便悄然離世 ,令人深感婉惜。

這小孩子未成年已成為日本時尚、音樂與藝術界的重要名字,可惜19歲因意外離世。(IG@yoshi.226)

於2003年生於日本廣島的YOSHI,父親是來自香港的室內設計師,母親則是從事紡織製造銷售的日本人,因遇上一位常穿Rick Owens、Yohji Yamamoto的人,令這位初中生對時裝產生興趣,並且一發不可收拾,由買四驅車模型變成買衫,常蒲潮店。

當年一張跟Virgil Abloh合照,令Yoshi一夜成名。(IG@yoshi.226)

話說2013年,只有13歲的YOSHI走進OFF-WHITE東京派對現場,膽粗粗上前希望跟OFF-WHITE主帥Virgil Abloh合照,他把品牌腰帶變領帶的獨特穿搭方式,令Virgil Abloh深表欣賞,亦開始了YOSHI為大眾認識的第一步。



YOSHI少年時熱衷跟時尚設計師合照:

YOSHI愛在個人社交媒體上除了放上跟DIOR Kim Jones、UNDERCOVER高橋盾、Yohji Yamamoto山本耀司等著名時尚設計師合照外,還有#ootd穿搭,雖然曾是浮誇過浮誇、周身名牌的小潮童,但他並非只顧瘋狂購物,因為他有更遠大的志願。



YOSHI未成年時的穿搭:

《Vogue》稱YOSHI是「The Coolest Kid in Tokyo」,而《Fobres》的「30 UNDER 30 JAPAN」中亦將他捧為日本30個30歲以下重要名字之一,不過人愈出名,質疑的聲音就愈多,「炫富」、「二世祖」等批評不絕於耳,不過喜愛的不只時裝,還有音樂與藝術。



他於2019年發表第一張個人專集《Sex Is Life》,由主流大唱片公司Universal出版,除了自己創作外,連唱片封面的畫作也是出自其手筆。至於碟內裡音樂亦跟他的穿衣風格不謀而合,集合Rock、Hip Hop、Punk、R&B、Electronica等元素,大玩Mix & Match,而作為15歲青年,以《Sex Is Life》為唱片標題,也顯得出Yoshi大膽的作風,一舉一動都要引人注意。去年再來第二張專集《I Am Crazy?》,想不到成為他絕唱。

YOSHI曾在訪問中說希望有朝一日能贏得格林美音樂獎項,如同他偶像Kanye West一樣,可惜夢想成真前已離我們而去,但願他在天國跟Virgil Abloh相遇,一起分享最愛的時裝、音樂與藝術。



最後,再一次重溫YOSHI替品牌擔任模特兒的造型照。