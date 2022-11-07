UNDERCOVER聯乘Stranger Things　高橋盾邪典風完美演繹怪奇物語

【UNDERCOVER/ Netflix/ Stranger Things/ 怪奇物語】UNDERCOVER設計師高橋盾向來懷舊，7、80年代向來都是其創作生涯極大靈感泉源，Sex Pistols、Public Image Ltd、The Jesus and Mary Chain、Television樂隊乃至Stanley Kubrick一系列電影作品，都是UNDERCOVER世界觀內常見元素，因此UNDERCOVER遇上《Stranger Things》，可謂冥冥之中就注定會發生的事。



UNDERCOVER聯乘Netflix《Stranger Things》系列。（UNDERCOVER）

早前排《魷魚遊戲》成功與陳冠希主理潮牌Emotionally Unavailable推出別注系列。

雖然《Stranger Things》是Netflix近年才構思出來的劇集，但故事背景設定在1980年代，大量當時流行的懷舊元素成為劇情主要部份，故今次Netflix方面精益求精地找來懷舊專才UNDERCOVER合作，打造聯乘服飾系列。其實Netflix潮流觸覺一向精準，每每擅長安排旗下皇牌節目與頂尖潮流單位合作，早前排《魷魚遊戲》成功與陳冠希主理潮牌Emotionally Unavailable推出別注系列，Vans亦老早與《Stranger Things》提案出特別牌潮鞋，說不定遲些還有《食人魔達默》× GENTLE MONSTER呢！食人魔遇上MONSTER，可遇襯到絕一絕。

《Stranger Things》一眾主角在劇中亦不時穿上「Hellfire Club」的團體牛角Tee（Raglan Sleeve）示人。（Stranger Things）

不過今次落到高橋盾手上，「Hellfire Club」的變化元素當然精彩得多。（UNDERCOVER）

說回UNDERCOVER聯乘Netflix《Stranger Things》系列，設計師高橋盾以《Stranger Things》第4季一眾主角加入的「Hellfire Club」學生組織為靈感，主角們在劇中不時穿上「Hellfire Club」的團體牛角Tee（Raglan Sleeve）示人。

骷髏頭魔鬼圖案結合粗獷大褸上，甚有Hells Angels等暴力組織叛逆意味。（UNDERCOVER）

不過今次落到高橋盾手上，「Hellfire Club」的變化元素當然精彩得多，既演化成Pocket Tee及Hoodie，更製作出刺繡牛仔褸及Biker Jacket，骷髏頭魔鬼圖案結合粗獷皮褸，甚有Hells Angels等暴力組織的叛逆意味，一貫的UNDERCOVER神采，卻是最有型《Stranger Things》服飾系列。