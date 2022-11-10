KEEN橡膠拖鞋Shanti推出烏克蘭別注　誰說品牌只有UNEEK鞋款？

提起美國山系機能鞋品牌KEEN，香港人十居其九只認識UNEEK，更十個之中十個隨時只買過UNEEK。



品牌除這樣尼龍織繩王牌鞋作之外，出色的機能鞋款仍然多的是，例如今次介紹的Shanti已很值得關注。



誰說KEEN只有UNEEK鞋款？。（keen）

UNEEK Shanti橡膠拖鞋。（keen）

有別於UNEEK那由針織編製出來的柔軟鞋面，Shanti橡膠拖鞋整對鞋的裡裡外外都以「硬倔倔」形式示人，一體式無縫鞋身結構，防水、防滑、耐磨特性，結合足弓支撐及EVA物料，無論從機能抑或時尚角度看，皆足以媲美YEEZY SLIDE、Salehe Bembury Crocs Pollex Clog等鞋款，值得在潮流世界佔一席位。

KEEN Shanti烏克蘭別注。（keen）

無論從機能抑或時尚角度看，足以媲美YEEZY SLIDE、Salehe Bembury Crocs Pollex Clog等鞋款。（keen）

而日前KEEN Shanti又有新搞作誕生，在毫無預警推出了一款以藍 × 黃色作主題的版本，還一度讓網民以為是與IKEA的快閃聯乘合作。不過真相原來再神聖得多，事關它可是為受俄烏戰爭影響的難民去籌款之傑作，定價£59.99英鎊（約470港元），KEEN官網有售，所得收益將全數撥入Everyday Refugees Foundation，以援助烏克蘭難民，將鞋身設定成藍 × 黃配色，自然是象徵烏克蘭國旗，與BALENCIAGA早前的Fashion Show有着異曲同工之妙。