BARBOUR聯乘BROMPTON　經典防水蠟褸遇上單車貴族滲透英倫潮味

縱使是源遠流長的過百年品牌，但英國傳奇戶外品牌BARBOUR至今仍然走在潮流最前線，當中所依據的，正正是各式各樣聯乘合作系列。



不論Engineered Garments、NOAH、Supreme、Kaptain Sunshine、and wander、Alexa Chung，還是即將到來的Chloé及LOEWE，BARBOUR都有令人意想不到的魔法，最新合作名單，正是BROMPTON。



據知Barbour × Brompton C Line Explore-Special Edition folding Bike到港數量極少，只有數架，想來早已被搶購一空。(攝影:黃寶瑩)

史上第一輛可摺疊單車由BROMPTON創立人Andrew Ritchie所發明的。(Getty images)

+ 5

較之上述時裝名牌，BROMPTON或許對很多時裝人而言相對陌生，但品牌在單車界別可是地位超然，更堪稱英國國民單車品牌。雖然BROMPTON歷史比BARBOUR簡短得多，只有四十幾年歷史，但它對單車工藝之影響絕對既深且遠，事關人類史上第一輛可摺疊單車，就是由BROMPTON創立人Andrew Ritchie所發明，是解決空間問題之一代鬼才。而發展至今，BROMPTON單車亦已升格成優雅生活代名詞，哪怕每部單車定價價值不菲，但全球爭相購買者仍然眾多，在香港亦有專屬BROMPTON單車組織，濟濟一堂影相打卡，霸氣非凡。

今回BARBOUR聯乘BROMPTON男女裝系列貴類不貴多，只有C Line Explore-Special Edition folding Bike及男女裝Barbour × Brompton Bromdale Wax Jacket及Barbour Brompton Reversible Quilt Jacket共5款作品，但全是眼前一亮之作。

Barbour × Brompton Bromdale Wax Jacket $3,900。（BARBOUR）

將反光條及橙色鮮豔裡襯植入大褸之中。（BARBOUR）

褸身上再繡有關於單車的小裝飾。(攝影:黃寶瑩)

+ 1

Barbour Bromdale Wax Jacket風行世界數十載，今次Brompton卻靈機一動，將反光條及橙色鮮豔裡襯植入大褸之中，如斯搶眼元素既是為顧及單車使用者在道路上行走時的安全需要，從潮流角度而言，「外綠內橙」的用色比例不但突出，同時卻又十分順眼調和，簡單地將袖子或領子反開來，即看到橙動部份，猶如戴上頸鏈或手飾一樣，起畫龍點睛之效。

Barbour × Brompton Reversible Quilt Jacket $2,300。（BARBOUR）

能夠雙面著用，橙色版本醒目醒神。（BARBOUR）

至於Quilt Jacket雖則是Barbour常規單品，但今次Barbour × Brompton亦帶來新嘗試，打破Liddesdale Quilted Jacket傳統格式，改換成類似Bomber Jacket的式樣，更重要是可雙面著用，橙色版本醒目醒神之餘，標示着Barbour × Brompton合作的商標紙牌亦縫紉在口袋位置之中，不經意地散發出復古氣息。