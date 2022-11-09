VANS聯乘NEIGHBORHOOD新波鞋登場　罕有One Tone大地色麂皮超百搭

NEIGHBORHOOD 與 VANS 彼此作為多年合作夥伴，曾運用各種鞋款、注入不同元素，打造許多足以詮釋兩者特質的特色鞋款，其中又以「Authentic（以 VANS 首間工廠設立處為名）」系列，最為深受潮人喜愛，而今番雙方再度一同攜手，使用以往未曾出現的質感手法，推出令人討喜的全新聯乘之作。



大地色系當道！NEIGHBORHOOD x VANS 全新鞋履正式發佈

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NEIGHBORHOOD x VANS 先前多以黑色基底為主，是為眾多潮人最為喜愛且最為百搭的「黑魂」穿搭配色，不過這回有別以往，而是注入了諸如深灰、奶油白、橄欖綠、卡其棕等近期駐足於話題巔峰的「大地色系」，外觀上保持 NEIGHBORHOOD 一貫的低調手法，僅以全鞋麂皮的方式進行表達，屬於Authentic經典的鞋側咬標、輪廓則是繼續完整保留，但最大的細節依舊在於「鋼印技巧」，除中底有著醒目的座右銘 CRAFT WITH PRIDE TOKYO，另外如鞋頭、鞋跟藏有的 NBHD、URBAN CLASSICS 細節所在，也同樣是為該鞋不容忽視的靈魂重點。

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據悉，NEIGHBORHOOD x VANS ERA、OLD SKOOL 已於 10 月 29 日搶先登陸 NEIGHBORHOOD 官網，請有興趣的朋友務必留意一波了。

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