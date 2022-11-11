Supreme美國第五間分店芝加哥開幕　品牌最重視的卻是中國市場？

【Supreme】11月10日Supreme芝加哥新專門店正式開幕，連帶品牌其他專門店，將會是美國境內第5間，但反觀地理版圖面積細多得多的日本，卻已經有6間了……



日前Supreme位於芝加哥N. Milwaukee Ave 1438專門店發布官方照，外觀仍舊以白色磚牆作為主體，再簡單配Supreme Box Logo，醒目又醒神。

店中那搶眼金色獅身人藝術擺設，潮流人當然一眼便知道乃是出自滑板藝術家Mark Gonzales手筆。（Supreme）

店舖闊大空敝。（Supreme）

走入店中，闊大空敝的樓底下，擺放搶眼金色獅身人雕塑藝術擺設，潮流人當然一眼便知道乃是出自滑板藝術家Mark Gonzales手筆。為隆重其事Supreme芝加哥新店開張，品牌依照傳統慣例，都會推出限定別注Box Tee。今次芝加哥Box Tee就以閃爍銀色作主題，背部亦印有「second to none」字句及新店地址，方便Fans成為人肉廣告牌。

芝加哥Box Tee以耀爍閃色作主題。（Supreme）

背部亦印有「sencond to none」字句及新店地址。（Supreme）

雖然話Supreme乃是源自美國的街頭品牌，今次也選址美國境內開舖，但其實近年亞洲地區才是其生意重心，絕對是不爭之實。特別是Supreme 2020年被The North Face、Vans母公司VF以21億美元收購後，品牌進一步拓屏亞洲市場之決心可謂昭然若揭。

日本的Supreme專門店已經有6間了，難到中國要急起直追？（Supreme）

Supreme所屬VF集團CEO 2021年曾高調放風聲，明確指出中國是集團高度關注地區，未來不排除讓Supreme與亞洲平台有更多互動，例如讓Supreme直接於中國區開設專門店等等，大陸同胞聽到想必覺得興奮。然而人就是如斯有趣，每當愈得不到才愈想擁有，當真近在咫尺地垂手可得時，卻不會珍惜，只有嫌棄，所以「開店與唔開店」之間的一進一退，每每大有學問，少點計謀也搞唔掂。