HONDA聯乘CASIO出手錶　Type R同款麂皮做錶帶　賀鈴鹿賽道60週年

日本汽車品牌HONDA近期頻頻和手錶品牌合作，如最近CASIO的EDIFICE系列成了HONDA最新合作對象，雙方為了慶祝日本鈴鹿賽道60週年，共同打造出全新聯名錶款EQB-2000HR，手錶整體散發出賽車的熱血感，並從設計細節中讓人感受到HONDA與鈴鹿賽道的競速基因。



EQB-2000HR奠基於EDIFICE Sospensione 2022年的新作EQB-2000，這款作品的特徵如從F1賽車懸臂設計獲得靈感的四臂錶耳結構，同時面盤也還有一些源自賽車儀表的元素。

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至於與HONDA聯名的EQB-2000HR則更強調鮮明的賽車血統，例如手錶經IP處理形成酷炫的黑色，搭配象徵HONDA賽車精神的鮮紅色原廠烤漆，在下方錶耳更是點題地鐫刻上HONDA的Logo，此外紅黑配色錶帶採用與HONDA Type R車款內裝相同的義大利Alcantara™麂皮材質，這種材質備受喜愛的優點如觸感柔軟、耐用透氣，但卻又易於保養，用來製作錶帶別具特色同時也顧及佩戴舒適度。

錶款面盤中央的紅色X型裝飾設計也導入HONDA原廠鮮紅色烤漆，並在3點方向將HONDA Racing於賽車活動中深植人心的HRC標誌放置其中，同時矩形時標一方面改成黑色，但又在時標輪廓加上鮮紅色外框，搭配紅色的指針，於黑色面盤上表現出高對比顯時效果。

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EQB-2000HR採用Tough Solar太陽能充電系統，不需要擔心電池會沒電，因為太陽能機芯只需少量光線即可充電。此外錶款透過Bluetooth®藍牙功能，可輕鬆與智慧型手機同步，點選手錶專屬APP，不僅能夠同步調整最即時正確的時間，還能確保佩戴者不會輕易錯過任何一場精彩賽車賽事。

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還有一些外觀一眼比較不容易注意的細節其實也含有滿滿的HONDA機芯，例如錶帶和錶帶環扣都有壓印HONDA字樣、翻到錶背除了有EDIFICE和HONDA標誌，就連鈴鹿賽道60週年Logo也一併鐫刻上去，使手錶散發出與一般Sospensione作品不同的紀念意義；提到紀念意義，手錶的錶盒當然也經過特殊設計，讓人一見就可以反應裡面裝的是富有聯名意義的特別版。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡西歐EDIFICE與HONDA打造聯名錶同慶鈴鹿賽道60週年】