G-SHOCK推Frogman復刻經典手錶　首以鈦金屬設計賀蛙人系列30周年

CASIO G-SHOCK旗下的Frogman蛙人系列2022年邁入問世30週年，為此品牌也在近期推出復刻新作GW-8230B作為紀念獻禮，與消費者一起分享蛙人錶的珍貴里程碑。



GW-8230B復刻的原型來自G-SHOCK於1995年推出的第二代蛙人錶（DW-8200B），這款錶是首款採用鈦金屬錶殼的Frogman作品，因此2022年復刻的GW-8230B也同樣比照辦理，另外手錶具備的非對稱設計與黑金配色也都完整傳承到新款上。

CASIO G-SHOCK Frogman 30週年鈦金屬手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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錶款的錶殼與內錶圈採用鈦金屬材質製作，至於外錶圈與錶帶則為Frogman系列首度引進Biomass Resin的環保生物基質樹脂初體驗，利用兩種材質完美結合一方面可以建立手錶高強度的抗震抗衝擊能力，同時也可以降低生產過程中對環境造成的破壞，一舉兩得。

G-SHOCK為了強調GW-8230B的週年紀念版身份，因此從底蓋，再到開啟LED背光燈的螢幕都可以發現30週年限定的蛙人圖樣。同樣為了週年歷程碑設計的還有手錶的外盒包裝，品牌在黑色外盒上燙印金色的紀念蛙人圖樣致敬系列一路走來的悠久歷史，同時錶盒內附有的隨行袋也是採黑金配色並印上30週年紀念字樣，以上細節都突顯出手錶的特殊意義。

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而在有關手錶本身的性能方面，錶款搭載Tough Solar太陽能機芯與符合ISO標準的200米潛水錶等級防水規格，另配備顯示潮汐與月相顯示、潛水時間與水面休息時間測量功能，佩戴者若從事衝浪或潛水等水上活動既能安心戴著錶同行，還可以從中了解到海上與天象，加上手錶本身的計時、鬧鈴、世界時區等多元功能，日常佩戴面對各種場合都能從容因應。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：CASIO G-SHOCK Frogman蛙人系列30週年復刻經典鈦金屬款式】