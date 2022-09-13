室內設計｜5大元素打造丹麥Hygge風格　編織、木製品創造空間層次

秋季終於到來，涼涼的天就算只窩在家也很舒服。進入變冷的天，替家裡營造點「hygge 感」會是個不錯的主意。



Hygge 是丹麥人最重視的生活精神（發音類似「hoo-guh」），來自北歐黑暗冰冷的大地，它涵蓋的意思有舒適、滿足、和諧、平靜──你能藉由簡單的環境布置來達到這種感覺。好奇它究竟代表了什麼樣的設計元素，又還有什麼樣的內涵嗎？

往下了解這 5 個 hygge居家設計靈感。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 選用溫暖又柔和中性配色

hygge 的顏色是溫暖的、柔和的、舒適的，你應該試著將家中的顏色營造成這些感覺，讓你覺得回到家非常放鬆舒服。避免冷硬或鮮豔刺激的色彩組合，想像一下商業區的摩天大樓，清水模的現代風格設計，或普普風藝術的掛畫──這些感覺幾乎算是 hygge 的對立面。因此米色、木色、淺灰等中性色就是你在找的顏色，這些家具或家飾請盡量以單色、線條造型簡單為主。

2. 紋理選擇編織品、木製品

顏色之外，「觸覺」也很重要，這關乎於你的使用體驗，物品的紋理也能為空間創造層次以及深度。「編織品」、「木製品」是最推薦的兩種選擇，如針織沙發套、針織地毯、編織的靠枕或籃子，這些東西給人柔軟溫暖的感覺──木製品亦是，採用木質的家具、木地板，且多保留一些自然的紋理痕跡。若家裡大面積的顏色暫時難以變化，不妨就先從這兩種材質的單品開始增添。也記得，覺得空間「少了一點什麼」的時候可以種點植物，植物減輕你的壓力、改善你的心情，為房子帶來生命力。

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3. 善用蠟燭作為你的「裝飾照明」

說到 hygge，會想到下著雪灰濛濛冷颼颼的窗外，屋內的你在黃橙橙的壁爐前暖身子──是的，大部分的香港家庭永遠用不到壁爐，但我們要想像的是那樣質地的光線。善加利用自然光，日照量少的北歐多以窗戶引入室外光線，並以淺色粉刷反射自然光，使環境更明亮。建議室內選用 2700K - 3000K 的暖色光，並學會「至少使用 3 種光源」的照明技巧；「蠟燭」會是適合 hygge 的元素，它更低調、溫暖、浪漫，可使用燭光作為你的「裝飾照明」，蠟燭最好還能有一些香氣（讓你想起雪地裡的小木屋），讓待在家的時間更放鬆舒適。

4. 打造一個家裡的「幸福小窩」

據說丹麥人會在家裡打造一個「幸福小窩」，那就是你平時或躺或坐、享受生活的地方。這樣的地方稱作「hyggerkrogs」，例如是壁爐前一張蓋了毯子的扶手搖椅和腳凳，或被書櫃包圍、有一盞閱讀立燈的柔軟沙發。善加利用以上這些元素，打造一個自己的 hyggerkrogs ，讓家裡永遠有一處能遁逃生活紛擾的小地方等待你。

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5. 少即多、專注當下的 hygge 精神

以上四點，好像一直在勸你買東西嗎？事實上 hygge 的精神反倒要勸你少消費一點，重視實用與少即多，只選擇自己真正喜歡的東西來布置家裡。西方很多家用品品牌會把 hygge 當成廣告標語，忘記（或故意忘記）它一種精神狀態，重視的是人與人的交流、專注於當下，譬如在餐桌上和家人好好吃一頓早餐，或一個人不疾不徐地泡澡，然後喝一杯熱朱古力。是這些簡單平靜的事情──懂得用這樣的心去享受生活，你的家自然會有自己的 hygge 感。

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