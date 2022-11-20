世界盃2022｜非洲國家隊改寫近代波衫潮流　2018年尼日利亞最經典

卡塔爾世界盃2022｜四年一度世界盃今晚（11月20日）開鑼，又到時裝人為緊貼潮流湊熱鬧扮球迷睇波的季節，但切記今年是沒有意大利國家隊的，還有大家已經了解越位是甚麼未呢？



Blackpink Jennie穿上曼聯球衣即引起哄動。（Blackpink）

PALACE難得與GUCCI合作都要設計出一系列搞怪球衣。（GUCCI）

其實撇開卡塔爾世界盃，足球波衫於近幾年亦早已在時裝世界大鳴大放，比NBA籃球隊Jersey更受歡迎似的，看看Blackpink Jennie穿上曼聯球衣如何引起哄動、PALACE難得與GUCCI合作都要設計出一系列搞怪球衣，就知道波衫早已不知不覺到成為潮流人主調。

近代波衫風潮的奠基者：2018年的俄羅斯世界盃尼日利亞國家足球隊主場球衣。（Nike）

那麼誰是近代這股波衫風潮的奠基者？答案可不是Jennie或GUCCI，而是估你唔到的尼日利亞，認真反高潮……

有如出街衫的設計，十分Fashionable。（Nike）

話說在2018年俄羅斯世界盃，當時成功打入決賽周的尼日利亞國家足球隊向世人展示了Nike為他們設計的最新主場球衣。本來在世界盃前夕贊助商為旗下國家隊製作新球衣沒有甚麼大不了，但這件尼日利亞球衣，卻美得足以用驚為天人去形容。

背部設計。（Nike）

整個尼日利亞2018年球衣系列有一整套服飾系列。（Nike）

傳統尼日利亞國家足球隊衣通常都是以單純綠色作設計主元素，誰不知2018年Nike卻出奇不意地搞搞新意思，將主場球衣設定成青檸色 × 黑色，並將畫龍點睛地注入了鋸齒狀圖騰，寓意球隊吉祥物Super Eagles（也是球隊的別稱）能夠振翅飛翔，意像鮮明之餘，視覺效果更是極其搶眼，頗有上世紀90年代波衫之復古風味。

連女生都一樣喜歡。（bellanaijastyle）

而這件尼日利亞球衣當年甫推出，瞬即掀起哄動，不但球迷大愛，時裝愛好者也因為其前衞設計一見傾心。官方一發賣全球立即Sold Out不在講，更加在eBay、StockX等交易平台大炒特炒，原價$90美金（約703港元），未幾市價最高攀升至$295美元（約2,307港元），據知當年已賣出達300萬件，銷量比皇馬、曼聯等人氣球會還要多。隨後球衣也入選Beazley Design of the Year award參賽名單，與GUCCI、Burberry及Fenty Beauty一起競逐殊榮。

上世紀90年代波衫向來以顏色及圖騰誇張為宗，風水潮流轉，近年時裝界也很流行相關風格。（IG@perchinoncrede）

C朗拿度曾穿上alace為祖雲達斯設計落場版球衣作賽。（IG@unknown435688789）

雖然最終失落大獎，但無損此尼日利亞球衣在波衫發展史上的地位，皇家馬德里穿上Y-3球衣對戰巴塞隆拿進行國家打吡，這一切一切，都是追隨這股世代洪流所促成的。可惜今屆世界盃尼日利亞未能躋身決賽圈，所以Nike方面也沒有為這國家特別打造出采的比賽球衣了。