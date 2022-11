The North Face聯乘Hender Scheme最終回 多用途設計機能最強

日本旅遊|The North Face與Hender Scheme再次迎來第四度合作,今次即將是最後一季,相信聯乘單品勢必會被搶購一空,如去開日本旅遊的話,記謹趁機入手。



The North Face與Hender Scheme一直在持續合作,自2020年首次拍檔後,多款單品在日本開賣時,都會引發搶購熱潮,就如上回推出的HS Wasatch背囊與HS MB Lumbar腰包款式,也極受大眾歡迎。



回顧昔日The North Face聯乘Hender Scheme系列:

+ 20

今次The North Face × Hender Scheme,以「Things that change, and things that do not change.」的理念呈現,為大家帶來四款全新單品,當中的兩款鞋類Nuptse Down Mule與HS Down Climbing Diversity皆改換上Vibram鞋底,更利用索繩鞋帶與羽絨鞋面設計,反映出品牌對設計與功能性的態度。

HS Nuptse Down Mule售價36,300 日元,約2,025港幣。(The North Face)

HS Down Climbing Diversity售價44,000 日元,約2,460港幣。(The North Face)

該系列除了注重羽絨物料和縫合技術外,其中兩件單品更可以一物多用,包括2-way HS Neck Watch與HS Quilted Blanket,前者是頸巾,也能變身成帽子與暖毯,售價為15,400日元(約861港幣),相當抵玩。

2-way HS Neck Watch是頸巾,也能變身成帽子與暖毯。(The North Face)

Caption:





後者羽絨毯更能變成保暖衣物,同時輕鬆收納,售價為27,500日元(約1,553港幣)。想入手的朋友要注意,The North Face × Hender Scheme在網上接受抽籤,並於11月25日起在Hender Scheme官網發售。