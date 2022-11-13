The North Face聯乘Hender Scheme最終回 多用途設計機能最強

日本旅遊｜The North Face與Hender Scheme再次迎來第四度合作，今次即將是最後一季，相信聯乘單品勢必會被搶購一空，如去開日本旅遊的話，記謹趁機入手。



The North Face與Hender Scheme一直在持續合作，自2020年首次拍檔後，多款單品在日本開賣時，都會引發搶購熱潮，就如上回推出的HS Wasatch背囊與HS MB Lumbar腰包款式，也極受大眾歡迎。



回顧昔日The North Face聯乘Hender Scheme系列：

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今次The North Face × Hender Scheme，以「Things that change, and things that do not change.」的理念呈現，為大家帶來四款全新單品，當中的兩款鞋類Nuptse Down Mule與HS Down Climbing Diversity皆改換上Vibram鞋底，更利用索繩鞋帶與羽絨鞋面設計，反映出品牌對設計與功能性的態度。

HS Nuptse Down Mule售價36,300 日元，約2,025港幣。（The North Face）

HS Down Climbing Diversity售價44,000 日元，約2,460港幣。（The North Face）

該系列除了注重羽絨物料和縫合技術外，其中兩件單品更可以一物多用，包括2-way HS Neck Watch與HS Quilted Blanket，前者是頸巾，也能變身成帽子與暖毯，售價為15,400日元（約861港幣），相當抵玩。

2-way HS Neck Watch是頸巾，也能變身成帽子與暖毯。（The North Face）

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後者羽絨毯更能變成保暖衣物，同時輕鬆收納，售價為27,500日元（約1,553港幣）。想入手的朋友要注意，The North Face × Hender Scheme在網上接受抽籤，並於11月25日起在Hender Scheme官網發售。