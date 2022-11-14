UNDERCOVER聯乘Levi's破格牛仔褸　為何風頭被宣傳照模特兒搶去？

【日本旅遊/ UNDERCOVER/ Levi's/ 聯乘】聯乘一向是日牌UNDERCOVER的強項，今次再次跟Levi's合作，設計出一系列破格牛仔服飾，不過即使設計如何吸引，風頭仍是被官方造型照的模特兒所搶走，因為這對男女大有來頭。



Thom Yorke跟高橋盾惺惺相惜（UNDERCOVER）

眾所周知，UNDERCOVER主理人高橋盾是超級樂迷，品牌成立多年來，跟音樂單位聯乘合作不計其數，Public Image Ltd.、Talking Heads、Can、Klaus Schulez、The Jesus & Mary Chain等，而有一音樂人更加是跟他老友鬼鬼，這人正是Radiohead主腦Thom Yorke。

Thom Yorke 2011年時穿上UNDERCOVER登上《HUGE》封面（HUGE）

時光倒流回到2011年，當時日本最前線時尚雜誌《HuGE》以Thom Yorke為封面人物，他穿着UNDERCOVER FW11系列，拍攝「漫步海德公園」專題，成為潮流界一時佳話。2016年， UNDERCOVER支線「The Shepherd Undercover」第一季Lookbook再跟Thom Yorke合作，連同高橋盾加藤原浩組成神級鐵三角，為支線打響頭炮。

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想不到高橋盾跟Thom Yorke友誼廷續到下一代。話說UNDERCOVER再度跟Levi's聯乘，推出一系列牛仔服飾，高橋盾再一次展現其解構功架，Hybrid Trucker Down Jacket將牛仔褸與羽絨前後合二為一，下襬襯上麻花編織，展現出牛仔褸新輪廓； Hybrid Trucker Mods Coat則是長身Mods外套與牛仔褲合體版本。兩款外套同樣用上90年代色彩的Acid Wash洗水設定，背後繡上UNDERCOVER的標語「We Make Noise Not Clothes」，注目度大增。

Agnes Yorke演繹UNDERCOVER聯乘Levi's設計（UNDERCOVER）

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Noah Yorke演繹UNDERCOVER聯乘Levi's設計（UNDERCOVER）

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除了設計突破牛仔服常規外，選用的模特兒同樣可圈可點，這一男一女並非是超模，也非素人，原來二人是Thom Yorke的子女，Noah和Agnes Yorke，他們勻遺傳了父親憂鬱不歡的DNA，Skinhead的Noah Yorke帶點冷傲，跟父親一樣是音樂人；今年才18歲的Agnes Yorke，則五官標緻，多幾分秀麗，他倆的氣質也很適合UNDERCOVER風格，所以交由他們親身示範，完全沒有違和感，如同當日Thom Yorke穿上UNDERCOVER登上《HUGE》封面般有型，令潮流愛好者又多一個去日本入貨的理由。



最後，細看UNDERCOVER聯乘Levi's系列的設計細節：