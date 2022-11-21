BE@RBRICK再出BAPE、不二家別注　牛奶妹潮穿猿人Camo迷彩工人褲

【B@RBRICK/ 聯乘】不二家與MEDICOM TOY向來老友鬼鬼，歷代聯乘早已多不勝數。不過近年他們銳意進一步時尚化，總愛邀請第三方時裝品牌加入，建構三方聯乘項目，BAPE與藤原浩的fragment design，均是其重點合作名單。



MEDICOM TOY × PEKO&POKO × BAPE BE＠RBRICK 100%、400、1000%系列。（2G）

今次牛奶妹陷入「失戀」狀態。（2G）

以粉紅、粉綠、粉藍3種OG系迷彩配色，重建1994年代初裏原宿風味。。（2G）

回顧不二家 × MEDICOM歷代經典聯乘系列：

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日前不二家和MEDICOM TOY便再度拉攏BAPE合作，推出最新MEDICOM TOY × PEKO&POKO × BAPE的BE＠RBRICK玩具系列。較上回合作牛奶妹和牛奶仔一同登場，今次牛奶妹陷入「失戀」狀態，只有她一個以「單拖」形式出場，然而變化度卻多元得多，上回只以BE＠RBRICK 100%及 400%形式推出玩具，今次卻新增1000%和粉紅、粉綠、粉藍3種OG系迷彩配色，重建1994年代初裏原宿風味。

今次MEDICOM TOY × PEKO&POKO × BAPE也推出傳統牛奶妹狀態的搪膠玩具。（2G）

除了多款BE＠RBRICK玩具熊版本外，今次MEDICOM TOY × PEKO&POKO × BAPE也推出傳統牛奶妹狀態的搪膠玩具，像真度可比BE＠RBRICK更高，同樣換上Bape迷彩服糖衣，對老一輩潮流人和玩具收藏家來說，其實更具珍藏價值，據知2G TOKYO及2G OSAKA將會搶先發售，剛好在日本旅遊的朋友欲購從速了。

MARVEL與Hajime Sorayama空山基聯手打造的IRON MAN HAJIME SORAYAMA Metropolis Variant Ver。（2G）

IRON MAN心臟、眼睛、手掌光束炮等位置均具備發光功能。（2G）

貴為2G主理人及日本服裝潮流權威，小木基史"Poggy"地位超然，日本時裝圈許多新鮮滾熱辣新貨，他都有方法率先引進到2G發售，除MEDICOM TOY × PEKO&POKO × BAPE系列外， MARVEL與Hajime Sorayama空山基聯手打造的IRON MAN HAJIME SORAYAMA Metropolis Variant Ver，也是2G今個星期之焦點Item，將空山基自成一派Sexy Robot機械美學融入人所共知的IRON MAN中去，衍生出一種既熟識又新鮮的特異存在感，加上IRON MAN心臟、眼睛、手掌光束炮等位置均具備發光功能，夜間時份將它當成座枱燈一樣作照明之用，份外有型。