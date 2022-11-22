Raf Simons結束品牌　Joy Division、New Order軍褸成就不朽傳奇

【Raf Simons結束品牌】用「其人雖已沒，千載有餘情」這句古語來形容Raf Simons在流行文化界別的成就，無疑貼切不過，哪怕同名自家品牌突然結業，但這27年創造過的豐功偉業，必定永垂不朽，恆久地影響着往後潮流發展。

那麼Raf Simons品牌這27年來光輝歲月裡，哪些設計最令你印象難忘？現在不妨回顧一下重要經典吧。

Raf Simons SS98 Black Palms。（Raf Simons）

Raf Simons SS98 Black Palms

提起男裝瘦身美學，或許很多人都將榮耀歸功Hedi Slimane。但其實遠在2000年代DIOR HOMME王朝盛世之前，Raf Simons已將瘦骨嶙峋Heroin chic及中性美學帶來男裝世界，Raf Simons SS98的Black Palms系列正是開山立派之作，窄身牛仔褲並赤裸上身，在當時堪稱劃時代，所以後世很多人總愛把Raf Simons形容成闊袍大袖，的確是有所誤解。

Raf Simons FW98 《Radioactivity》。（Raf Simons）

Kraftwerk昔日唱片《The Man Machine》經典封面照。（Kraftwerk）

Raf Simons FW98 Kraftwerk

音樂在Raf Simons此品牌的一生都佔據住極其重要地位，FW98季度品牌便以Kraftwerk的《Radioactivity》作為系列名稱，並參照這德國電子先驅另一專輯《The Man Machine》其封套造型，設計出一系列紅色恤衫及黑色領吠子，成就出音樂時裝時刻。

Raf Simons FW21 Manic Street Preachers。（Raf Simons）

Raf Simons SS02 KOLLAPS。（Raf Simons）

Raf Simons FW01 Manic Street Preachers

近代時裝界大流行暴徒面罩造型，年青一代可能以為Travis Scott、A$AP Rocky才是陀手，但2001年時Raf Simons早已將這種街頭美學帶到巴黎天橋，再結合英國Punk Rock樂隊Manic Street Preachers照片圖像作為Patchwork，在面世之初，可謂前衞得叫一般人不明所以，然而事實是哪怕多年之後，強如Kanye West都突意找回當年Archives款高調著用， Raf Simons神枱地位不言而喻。而暴徒面罩美學後來延續到SS02的KOLLAPS系列。

Kanye West高調著用。（IG@raf_simons_archives）

Raf Simons AW03 Peter Saville。（Raf Simons）

Raf Simons AW03 Peter Saville

眾所公認Raf Simons最知名的一季！AW03 Raf Simons找來傳奇平面設計師Peter Saville合作，將他為Joy Division、New Order及OMD設計的一系列經典唱片封套圖案植入軍褸之上。成就出史上其中一個時裝 × 音樂最經典案例。而Raf Simons AW03 Peter Saville也是品牌27年來最熱炒系列，無論在eBay還是Grailed，這批Archives神作市價持續攀升，預計隨着Raf Simons結束自家品牌，市值在一夜之間又急升30%了。

Raf Simons SS05。（Raf Simons）

Raf Simons SS05

踏入2000年代中期，Raf Simons美學形式由以往街頭主義導向未來主義發展，衣服變得簡潔起來，也出現了更多斗篷服飾。衣服配襯方式和理解程度複雜了很多，將男裝的前衞界限推向更高境界，遺憾這個時期的Raf Simons雖每每獲得名聲，實際銷量卻絕非盡如人意，尤其對比起那個時代的Hedi Slimane更是如此，那些雞翼袖恤衫，好像賣極也賣不完似的。

Raf Simons FW14 Sterling Ruby 。（Raf Simons）

Raf Simons FW14 Sterling Ruby

回顧Raf Simons創作生涯，除Peter Saville和Willy Vanderperre外，藝術家Sterling Ruby絕對另一個不可或缺名字，無論是同名自家品牌、Dior還是後來CALVIN KLEIN 205W39NYC，Raf Simons總愛與Sterling Ruby扯上關係。FW14季度，Raf Simons品牌將Sterling Ruby的宇宙色彩圖案作為主題，拼貼到服裝之上，配合大大嚿麥當勞叔叔鞋，掀起一時熱話。而鮮明美國國旗也彰顯出設計師對阿美利堅文化之熱愛，就如他在CALVIN KLEIN 205W39NYC所追求的一樣。