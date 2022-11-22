Raf Simons結束品牌 Joy Division、New Order軍褸成就不朽傳奇
【Raf Simons結束品牌】用「其人雖已沒，千載有餘情」這句古語來形容Raf Simons在流行文化界別的成就，無疑貼切不過，哪怕同名自家品牌突然結業，但這27年創造過的豐功偉業，必定永垂不朽，恆久地影響着往後潮流發展。
那麼Raf Simons品牌這27年來光輝歲月裡，哪些設計最令你印象難忘？現在不妨回顧一下重要經典吧。
Raf Simons SS98 Black Palms
提起男裝瘦身美學，或許很多人都將榮耀歸功Hedi Slimane。但其實遠在2000年代DIOR HOMME王朝盛世之前，Raf Simons已將瘦骨嶙峋Heroin chic及中性美學帶來男裝世界，Raf Simons SS98的Black Palms系列正是開山立派之作，窄身牛仔褲並赤裸上身，在當時堪稱劃時代，所以後世很多人總愛把Raf Simons形容成闊袍大袖，的確是有所誤解。
Raf Simons FW98 Kraftwerk
音樂在Raf Simons此品牌的一生都佔據住極其重要地位，FW98季度品牌便以Kraftwerk的《Radioactivity》作為系列名稱，並參照這德國電子先驅另一專輯《The Man Machine》其封套造型，設計出一系列紅色恤衫及黑色領吠子，成就出音樂時裝時刻。
Raf Simons FW01 Manic Street Preachers
近代時裝界大流行暴徒面罩造型，年青一代可能以為Travis Scott、A$AP Rocky才是陀手，但2001年時Raf Simons早已將這種街頭美學帶到巴黎天橋，再結合英國Punk Rock樂隊Manic Street Preachers照片圖像作為Patchwork，在面世之初，可謂前衞得叫一般人不明所以，然而事實是哪怕多年之後，強如Kanye West都突意找回當年Archives款高調著用， Raf Simons神枱地位不言而喻。而暴徒面罩美學後來延續到SS02的KOLLAPS系列。
Raf Simons AW03 Peter Saville
眾所公認Raf Simons最知名的一季！AW03 Raf Simons找來傳奇平面設計師Peter Saville合作，將他為Joy Division、New Order及OMD設計的一系列經典唱片封套圖案植入軍褸之上。成就出史上其中一個時裝 × 音樂最經典案例。而Raf Simons AW03 Peter Saville也是品牌27年來最熱炒系列，無論在eBay還是Grailed，這批Archives神作市價持續攀升，預計隨着Raf Simons結束自家品牌，市值在一夜之間又急升30%了。
Raf Simons SS05
踏入2000年代中期，Raf Simons美學形式由以往街頭主義導向未來主義發展，衣服變得簡潔起來，也出現了更多斗篷服飾。衣服配襯方式和理解程度複雜了很多，將男裝的前衞界限推向更高境界，遺憾這個時期的Raf Simons雖每每獲得名聲，實際銷量卻絕非盡如人意，尤其對比起那個時代的Hedi Slimane更是如此，那些雞翼袖恤衫，好像賣極也賣不完似的。
Raf Simons FW14 Sterling Ruby
回顧Raf Simons創作生涯，除Peter Saville和Willy Vanderperre外，藝術家Sterling Ruby絕對另一個不可或缺名字，無論是同名自家品牌、Dior還是後來CALVIN KLEIN 205W39NYC，Raf Simons總愛與Sterling Ruby扯上關係。FW14季度，Raf Simons品牌將Sterling Ruby的宇宙色彩圖案作為主題，拼貼到服裝之上，配合大大嚿麥當勞叔叔鞋，掀起一時熱話。而鮮明美國國旗也彰顯出設計師對阿美利堅文化之熱愛，就如他在CALVIN KLEIN 205W39NYC所追求的一樣。