G-SHOCK不鏽鋼農家橡樹手錶3大優點　GM-B2100內外兼備性價比極高

CASIO G-SHOCK 2023年即將迎來問世40週年里程碑，回顧品牌在2018年35週年時曾經帶來一項重大革新，那就是推出奠基於DW-5000系列的全金屬錶殼系列GMW-B5000，在這之前我們很少看到採用全金屬錶殼與鍊帶的G-SHOCK，結果GMW-B5000彷彿開啟了品牌的任督二脈，陸續推出愈來愈多金屬錶殼的作品，其中更在2022年將近年來紅透半邊天的GA-2100農家橡樹系列「全金屬化」，打造新作GM-B2100，雖然在這之前農家橡樹已經衍生出錶頭為金屬的型號如GM-2100、GM-S2100等等，不過它們配置的是樹脂錶帶，質感上還是沒有全金屬誘人，因此品牌才會在2022年中進一步發表GM-B2100系列，滿足喜歡金屬質感錶迷的心願。



在此系列加入後，目前G-SHOCK的全金屬手錶又有了更多元的選擇，除了前面提到的兩個系列後，還有個比較冷門的AWM-500系列，不過通常錶迷還是會傾向選擇GMW-B5000、GM-B2100等，尤其農家橡樹這幾年爆紅，如今在加入全金屬錶殼款式後，簡直就是這個人氣作品的完美理想型了。

G-SHOCK農家橡樹GM-B2100運動錶3大點評（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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評點一：用心的錶殼鍊帶加工修飾

GM-B2100的錶殼採用不鏽鋼材質製作這是它最大的賣點，而且G-SHOCK自從GMW-B5000之後的金屬殼之所以愈來愈受歡迎、品牌也愈出愈多的原因就在於它的外觀加工讓人有高級錶的感受，尤其GM-B2100本身又帶有與高級運動錶有既視感的八角造型錶圈，經過不鏽鋼材質的詮釋、G-SHOCK的加工修飾後，更顯引人入勝的吸引力。細看會發現手錶錶圈頂部使用圓形拉絲處理，錶殼側面則是垂直拉絲，至於錶殼其他部分則是拋光處理，鍊帶部分則以垂直拉絲為主，光是外部零件就不嫌煩地以不同工藝裝飾，因而塑造出手錶剛毅卻又精緻的視覺感受。而外觀的質感也延續到面盤上，包括金屬面盤、錶眼環上施以打磨拋光和蒸鍍處理，立體的刻度和指針也採用蒸鍍技術，使其看起來既有層次感又賞心悅目，且農家橡樹的指針／數位雙顯模式，相對來說也會更有大人味些。

評點二：相對纖薄佩戴更舒適

全金屬錶殼的GM-B2100與G-SHOCK先前推出的其他全金屬款式有個比較明顯的差別在於錶殼相對纖薄，秉承農家橡樹系列標榜品牌最纖薄設計的優點，換上不鏽鋼錶殼的GM-B2100厚度還是維持在12.8mm這種農家橡樹家族標準，加上GM-B2100的錶徑為49.8x44.4mm，佩戴在手上更能感受它的纖薄感。值得注意的是，手錶面盤格局和GA-2100也有點不同，例如左邊的小錶盤會顯示功能模式和電池電量而非星期資訊，另外GM-B2100右下角的液晶螢幕也與GA-2100顯示的資訊上下顛倒，搭配面盤中央不變的時、分指針，顯示時間還是相當直覺清晰。

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評點三：日用性極高的強大功能性

錶款搭載的石英機芯蘊含CASIO 的Tough Solar太陽能技術，因此手錶不需純靠電池的電力，只要有光源照射在錶上，就隨時可以幫手錶補充動能，而且目前為止G-SHOCK的全金屬錶款都搭載Bluetooth藍牙連線功能，透過G-SHOCK Connected App，手錶就能連接到智慧型手機以進行自動時間更新、簡易的手錶設定、日曆提醒和電話查找功能等。至於手錶的實用性則和大多數G-SHOCK手錶一樣豐富又強大，不怕你找不到某種功能，只怕功能太多你不一定用得到，例如計時碼錶、60分鐘倒數計時、世界時區、鬧鈴、萬年曆、多語言星期顯示，還有LED照明（可進一步設定照明時間要持續1.5秒或3秒，非常貼心）等功能，一錶在手，日常生活各式場合都能來去自如。

如果你想入手：

憑藉農家橡樹這幾年的火紅程度，G-SHOCK打鐵趁熱地推出全金屬款式相當符合市場期待，而且農家橡樹之所以被稱為農家橡樹，當然就是和某品牌的招牌不鏽鋼運動錶有點神似的外型，而這樣的外型套用不鏽鋼材質和鍊帶後令人更有Feel，而且GM-B2100 5千元左右的定價對照農家橡樹動輒破百萬的炒價顯得平易近人太多，加上手錶目前已擁有三種版本，未來繼續延伸更多樣化的產品陣容指日可待，讓人可以從容地於其中挑選自己最喜歡的款式。



【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點G-SHOCK“全金屬”農家橡樹GM-B2100運動錶】