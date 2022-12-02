天氣轉冷│大褸精銳盡出　North Face、Moncler哪件性價比最高？

香港天氣反覆無常，數日前才27℃，現在一下子又跌至15℃，完全無跡可尋。不過對於時裝人而言，寒冷天氣總比熱天更受歡迎，至少可以襯多幾件衫之餘，也有藉口買無盡的衫了。

那麼對於寒冬之下第一層屏障的大褸而言，閣下今年又有何心水選擇呢？現在就讓《一物》編輯部分享心水選擇吧。



BARBOUR × MONCLER 1952 Wight Short Down Jacket €1.600。（BARBOUR）

將兩大品牌招牌褸款合二為一，卻又可以分拆開來各自著用。（BARBOUR）

首先Barbour × Moncler 1952聯手打造的Wight Wax Jacket絕對是焦點大熱。同樣來自歐洲，同樣歷史悠久，同樣是防風禦寒專家，只不過Barbour帆布材質向來較硬，Moncler羽絨則以柔綿為宗，現在一軟一硬結合起來，觸感與形態不但新穎，卻又能夠分拆起來，變成兩件衣服示人，實用性極強。遺憾香港專門店未有售，有興趣朋友在光顧外國網店了。

The North Face Purple Label 65/35 Sierra Parka ¥ 71,500。（THE NORTH FACE PURPLE LABEL）

備有王牌光電子羽絨填充物。（THE NORTH FACE PURPLE LABEL）

香港人愛The North Face人所共知，但對於Purple Label卻始終羨慕妒嫉恨。原因無它，始終就是香港沒有得買，眼見日本人每每輕然易舉便買到，又怎會不眼紅？來到最新FW22季度，The North Face Purple Label持續為大家帶來多款大褸，當中尤以這款65/35 Sierra Parka最為特別，設計參與舊時代款式，滿載Old School懷舊味，但內裡卻結合當前尖端科技光電子®技術，以人體體溫以遠紅外線鎖緊在羽絨填充物之內，達至長期保暖效果，叫潮流人和山系人都愛不釋手。

其他新款保暖大褸精選：

visvim雖然不是主打禦寒高科技的戶外品牌，但中村世紀堅持衣服裡裡外外都是最優質用料製造，因此衣服的保暖性能，就無論如何都有着信心保證，JURA PARKA US$2,120。（visvim）

尚有以Silk製作的更高級版本，承寭US$3,375。（visvim）