與余文樂聯乘？　MIZUNO時裝線SPORTSTYLE推出「漁民」別注跑鞋

MIZUNO時裝線MIZUNO SPORTSTYLE近年在香港積極擴軍，集復古與機能與一身的Daddy Shoes味道，的確叫人煥然一新。最新搞作，正正是推出全新《FISHERMAN PACK》別注，見到這組英文不禁驚奇，難道這是同余文樂Fisherman Lok的夢幻聯乘嗎？



余文樂心諗：「今次又關我事？」（余文樂）

雖然答案是與費沙文樂無關，但MIZUNO SPORTSTYLE仍然極具話題性，事關《FISHERMAN PACK》可是品牌2022年尾最後一擊重頭大作，所謂的FISHERMAN，靈感其實乃是取自京都的伊根町。

京都的伊根町「舟屋」。（デジスタイル京都）

JB殺入大澳做Model。（MIZUNO SPORTSTYLE）

當地可是日本其中一個最傳統而知名的漁村，由木所製成的漁屋「舟屋」，更是伊根町標誌性建築物，一樓為停泊船隻地方，二樓則為漁民居住之地。舟屋與舟屋之間接繫起來不但構成獨特美觀景象，更與我們香港大澳的漁村風光有異曲同工之妙，故今次MIZUNO SPORTSTYLE便別出心裁地，特意邀意音樂人JB擔任漁夫模特兒，到大澳演繹FISHERMAN PACK最新潮鞋。

MIZUNO SPORTSTYLE LS WAVE MUJIN TL HK$1,490。（MIZUNO SPORTSTYLE）

MIZUNO SPORTSTYLE WAVE PROPHECY HK$1,990。（MIZUNO SPORTSTYLE）

MIZUNO SPORTSTYLE WAVE RIDER 10 HK$1,290。（MIZUNO SPORTSTYLE）

今次MIZUNO SPORTSTYLE FISHERMAN PACK主打鞋作共有3款，分別是人氣度最高的WAVE RIDER 10、機能性最強WAVE PROPHECY LS以及唯MIZUNO SPORTSTYLE支線限定的WAVE MUJIN TL。

至於鞋墊細節方面則印上MIZUNO字樣及古典巨魚圖案。（MIZUNO SPORTSTYLE）

3款各有自身特色和特別性能，並同樣配備王牌WAVE緩震科技，也清一色換上了深藍色作主色調，配合米黃色及啡色細作為點綴，構成獨到的Old School懷舊味道。至於鞋墊細節方面則印上MIZUNO字樣及古典巨魚圖案，成功將潮流運動鞋與日本傳統魚拓藝術合而為一，潮得來又大有品味。