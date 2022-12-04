日本藝術家平山昌尚HIMAA極簡之王　單色線條成品牌最愛聯乘不斷

日本是聯乘大國毋庸置疑，除了時裝界別外，藝家也是這方面的高手，由村上隆、奈良美智到長場雄、Naijel Graph，除了他們外，還有不可不提的平山昌尚。

以HIMAA之名行走藝術界的平山昌尚，他那簡約童趣的風格，想不到如此百搭，適合放到不同單品之上，難怪得到品牌青睞，別注停不了。



平山昌尚以超簡約線條作品成名（ADD Magazine）

於神戶出生的平山昌尚，最先是自資方式製作獨立小誌，以簡約線條打響名堂，由日本紅到海外，其後由插畫擴展到藝術領域，到大小美術館舉行聯展與個展，成為近代揚威海外的日本名字。

極簡人臉是平山昌尚的招牌作品（HIMAA）

可能有人會覺得平山昌尚構圖過份簡陋粗糙，稱不上是藝術作品，不過藝術的優劣從來都不是著眼複雜程度，即使是一條只有1毫米的直線，也可以是藝術。而平山昌尚的作品簡約得來，除了帶來可愛的童趣，也可以是古怪荒誕，甚至是騎尼惡搞，只視乎觀賞者怎樣去解讀。

HIMAA聯乘Socks Appeal襪子超可愛（Socks Appeal）

+ 7

不論怎樣去理解平山昌尚的作品，有一點，無可否認的，就是其簡約作品有著一種難以形容的魅力，很適合用來推出藝術商品，於是聯乘企劃四方八面接踵而來，種類亦繁多，像最新跟韓國品牌Socks Appeal合作，就帶來了整個HIMAA別注服飾系列。

襪子包裝紙印有HIMAA手寫字體（Socks Appeal）

Socks Appeal顧名思義是襪子起家，HIMAA別注當然有襪子，以其招牌人臉作主打，圖案除了有常見的腳腕位置，更有印在腳板底上，要脫鞋後才看得見，玩味十足，最適合聖誕去朋友家Party時用來Show Off，低調地時尚。

另外，聯乘系列還有T-Shirt與衛衣，奇趣人臉與椰林樹影，非常可愛，而Dad Cap與Gym Sack索繩袋，也盡現HIMAA筆下畫作的無限可塑性，印製任何服飾都相常匹配。

BEAMS是連繫時尚與藝術的表表者，她們十分支持日本當地藝術家，平山昌尚也是其一，先後多次合作，且款式眾多，由服飾到生活用品，包羅萬有，現在齊來回顧一下：