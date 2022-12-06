百年衛衣之王CHAMPION竟出西裝、乾濕褸？　日本支線黑白簡約美學

作為過百年兼世上第一個發明Hoodie運動衞衣的品牌，CHAMPION服飾想來大家至少會有一兩件傍身，不過對於CHAMPION的印象又是如何呢？第一時間想起的應是他們招牌IVY Style或美式運動風吧。

其實CHAMPION的潛力與可能性，實在多的是。



CHAMPION BLACK EDITION首次登陸香港。（Champion）

以往Champion甚少出長褸款式，CHAMPION BLACK EDITION卻開創了先河。（Champion）

例如日本支線CHAMPION BLACK EDITION，正是一個令人眼前一亮的系列，或者叫眼前一黑亦可。事關它打破傳統CHAMPION色彩斑斕常規，清一色以黑、白、灰色示人，省卻CHAMPION慣常活潑運動風，一下子變得High Fashion起來。CHAMPION BLACK EDITION可是今季首次登陸香港之全新系列，用色深沉成熟了之餘，剪裁亦走向簡約簡潔，恰到好處闊身裁剪，映襯在開闊樽領或短襬外套之中，展示出既中性又富有未來主義，甚有時下知性日牌十分追求的洗練感。

領口細節處理是CHAMPION BLACK EDITION一大特別位。（Champion）

Champion竟然會推出西裝褸，實在少有，$1,999。（Champion）

Champion Black Edition Crewneck Shirt，毛毛狀質地十分特別，HKD1,499。（Champion）

當然別以為改頭換臉了，BLACK EDITION便失卻了CHAMPION引以自豪核心價值，事實上BLACK EDITION造工和用料，仍然秉承品牌優質嚴格工序，將具輕量、高透氣的WRAP-AIR、速乾C-VAPOR、高彈性C-FLEX、防水C-PROTECT WATER與及防風C-PROTECT WIND等功能性物料，一併注入服飾之中，前衞的外形，卻兼融實用機能性在其中，故無論在時裝還是山系戶外領域，亦必大派用場。

BLACK EDITION以中性簡約取勝。（Champion）

BLACK EDITION絕對是CHAMPION史上其中一個最前衞系列。（Champion）

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細看BLACK EDITION每款作品，例如官仔骨骨的西裝褸；別具Y2K意味的《Matrix》式長褸乃至帶有神秘主義色彩超長衫等等，很多都是以往CHAMPION未曾設計過的式樣。就算是Hoodie這種CHAMPION賴以成名超王牌單品，BLACK EDITION設計團隊亦將它塑造得與別不同過人，用料提升得更具彈性，加入了絨毛塑材，胸口横向車縫線，衫身與帽子之間新穎的連繫方式，在CHAMPION發展史上均是劃時代之作。更重要是BLACK EDITION只會以限定形式登場，並非本港每間CHAMPION專門店有售，可謂格外珍貴。