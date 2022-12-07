陳奕迅演唱會2022應援物品開售　售價最貴背囊原來借助外國勢力？

【聯乘/ 日牌】經歷種種風風雨雨，陳奕迅終於再度回歸香港樂壇，舉行《FEAR AND DREAMS》演唱會，雖然演唱會前夕仍有口痕網民指指點點，但對比起楊千嬅演唱會銷情慘淡，《FEAR AND DREAMS》要加場再加場就證明Eason人氣猶在。



Fear and Dreams Daypack HKD4,100。（esl.ltd）

官方網方簡述此Daypack乃採用尼龍物料製造，包內外設有多個小物品儲物格，可存放水瓶、雨傘、手提電腦等等，不論上班還是戶外遠足均大派用場。（esl.ltd）

有趣的是今次Eason除了回歸樂壇外，亦同時間宣告回歸時尚世界，縱然與三間牌友情不再，但以其號召力，仍舊有能力搞作多多趁住今次演唱會，Eason便推出一系列周邊應援物品，當中最矚目的是價值$4,100港元的Fear and Dreams Daypack，以應援物來說，真心算是極「揦脷」的價錢，基本上已超越PORTER背囊價錢，豪多少少錢的話，亦可以買個visvim 22L Backpack去威威了。

附有PORTER及乘DIGAWEL商標。（esl.ltd）

陳奕迅親自手寫Fear and Dreams標籤。（esl.ltd）

不過，別以為陳奕迅借機牟取暴利，事實上這個Fear and Dreams Daypack可謂誠意之作，除了由Eason親自監修並附有他親自手寫Fear and Dreams標籤外，這個尼龍Daypack原來是由日牌DIGAWEL設計，並交由PORTER母公司YOSHIDA & Co.的日本職人親自製作的三方聯乘。

Fear and Dreams Travel Pouch HKD1,300。（esl.ltd）

+ 3

DIGAWEL跟PORTER一直合作無間（DIGAWEL）

DIGAWEL與PORTER理念相近，本身就不時聯手打造別注，今次再得到陳奕迅加持構成三方聯乘，無論從用料、造工、設計及話題性角度而言，都是信心之選，而這個聯乘項目同時尚有一個Fear and Dreams Travel Pouch可供選擇，定價也平得多，定價為$1,300港元。

Fear and Dreams Sweatshirt HKD680。（esl.ltd）

Fear and Dreams Pin HKD80。（esl.ltd）

今次FEAR AND DREAMS演唱會周邊產品有貴有平，既有數以千元計的PORTER聯乘DIGAWEL袋款，也有數百元、甚至幾十蚊的Sweater、Tee、Tote布袋、襟章、貼紙等等，而且別以為平嘢無好嘢，這些單品上那簡約的可愛字樣及人像圖案，皆由日本著名插畫家 Noritake操刀，睇開日本雜誌的朋友，一定見過其作品。