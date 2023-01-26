10個New Balance冷知識　不找運動明星代言、編號作鞋名的秘密 ？

New Balance 近幾年風風火火，走上街頭每 5 秒就可以看到一雙 NB，覆蓋率可能遠遠超越便利商店，極致舒適的腳感、百穿不厭的外型都讓人深陷NB劇毒中無法自拔，把一雙又一雙的用NB珍藏傳家寶的規格擺放，聲勢一年比一年更加水漲船高！



今回 Dappei 要盤點「NB冷知識」讓你知道它為什麼可以強到統治世界，上回的 NB990 系列也可以了解一下：口口聲聲說 NB990 是你的愛鞋，但 v1-v6 的差別你真的知道嗎？

盤點10個New Balanceo冷知識，你知道嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 其實是以足弓支撐器起家

我們都知道NB以跑鞋聞名於世，但其實它並非從一開始就專攻跑鞋，而是一個製作足弓支撐器、矯正鞋墊等等的 6 人小工廠，這也是為什麼NB能夠有如此舒適的著用感受，甚至有些醫生會建議將NB特定鞋款作為矯正機能鞋著用。

2. 名稱由來跟公雞有關？

New Balance 的品牌名稱直譯是新平衡，但你一定沒想到這個名字居然是從公雞汲取靈感！當時創辦人 Riley 看到公雞單腳站立，居然也學公雞一邊單腳站一邊工作，同時他也相信NB能夠提供著用者新平衡，因此 New Balance 一名就此而生。

New Balance 這個理念不僅運用在產品上，NB也將其體現在企業文化上，不追求過度勞動，希望員工可以在工作跟生活之間找到理想平衡，相當人性化。

3. 不找運動明星代言的原因

從足弓支撐器起家到版圖逐漸擴張為跑者專門製造運動鞋，甚至也有將觸角伸往棒球、網球等等運動鞋款，NB便一直專攻鞋類產品至今。雖然NB一直專攻於運動鞋款，一般來說，似乎都會直覺想到請但運動明星來代言加強力度，但NB反而一直都沒有這麼做，因為他們認為專業運動員穿的鞋不一定適合大眾，也希望以品質掛帥，讓人更關注在產品的實用度上。

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4. 名人、菁英份子都無法抗拒

如前言所及，NB並不把運動明星代言作為刺激銷量的方式，但是有無數名人都被NB的高品質征服，像是前美國總統Ronald Wilson Reagan、Bill Clinton都有各自的NB愛鞋，也出現「總統鞋」、「門牌鞋」（Bill Clinton喜歡穿著NB在白宮門口運動）的美稱，而用蘋果改變世界的Steve Jobs更是NB擁護者，產品發表會總是著用NB上場，能夠通過這些菁英份子的高標準，NB品質早已不言而喻。

5. 曾把萬雙鞋燒毀只為維持品質

NB不只在美學上追求卓越，在品質上的堅持也是有目共睹，不斷鑽研全新科技讓舒適度再進化，甚至曾經為了維持品質，不惜將不夠好的萬雙產品銷毀，因此在經過NB零瑕疵品管後，我們著用的每一雙鞋都是最舒適的那雙。

6. 製作了「世界第一慢跑鞋」

NB在跑鞋研發上一直不遺餘力，在七零年代之時，美國波士頓正在蓬勃發展馬拉松，而波士頓也正是NB所在地。當時在一場國際級的馬拉松比賽中，跑者Tom Fleming穿著NBM320衝向終點線獲得冠軍，而這一衝，也讓NBM320這雙跑鞋衝往世界第一，被Runner’s World雜誌譽為「世界第一慢跑鞋」！

7.NB產品出現 LOGO 是從 M320 開始

在最初，NB的產品其實是沒有 LOGO 的，直到這雙被譽為「世界第一慢跑鞋」的 M320 開始，N字才出現在鞋子上面。

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8. 推出過全球首款定價超過 100 美元的鞋款

NB明星鞋款無數，但NB990則是成為難以撼動的神話，自從1982年橫空出世開始，2022 年正好推出第六代，每一次的推出都像 iPhone 發表會那樣那麼備受矚目，每一代都保有優良基因同時不斷超越自己。從第一代開始，NB就目標將990系列打造成最殿堂級的鞋款，也因此在第一代推出時，990 v1成為了全世界首款定價超過100美元的球鞋！就算如此，大家也絲毫沒有被高定價嚇跑，依然熱銷得強強滾！

9. 推出過世界首創不同楦頭的鞋款

除了 NB990有「全世界首款定價超過100美元的球鞋」的第一，NB還有另一個第一也廣為人知，前言提到NB剛開始專為運動員製造鞋子，後來推出了TRACKSTER系列鞋款，特別的是，這系列鞋款提供了4種楦頭寬度、2種高度的選擇，成為世界首創！

10. NB用數字編號產品的原因

有些品牌會將產品取很炫炮的名字來吸引注意力或推廣重點鞋款，但是NB認為他們的每一雙鞋款都一樣好，因此一律使用數字來編號，讓大家自己決定哪雙是最愛！

Dappei 結語：

NB這個毒太容易上癮，無法自拔又很是甘願，而且看他們這麼認真就覺得很值得，鞋櫃塞爆NB就是有種幸福感啊，沒有男友真的還好，有NB就心滿意足（？）



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原文：New Balance 就是這麼強，所以能夠統治世界啊，10 個你可能會喜歡的NB冷知識

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