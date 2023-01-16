2023兔年精選5對生肖限定波鞋　adidas、Nike、Vans、FR2任君選擇

年過一年，2022 最終在充斥著眾多聯名的品牌合作底下，迎來整年以來的完美句點，當然在疫情底下，去年與以往相比確實相較冷清，少了許多外出踏青的機會，也固然讓過去火熱的鞋市稍顯影響，不過，隨著疫情趨緩、逛街人口持續回流，在 2023 年到來之際，潮人們也是時候選添全新鞋履，犒賞過去辛苦的自己了。



這回，有鑒於「農曆新年」就要來臨，編輯就幫各位統整了數雙值得入手，且與「動物生肖」有關的各家鞋履，讓潮人們在過年替自身或是家人購入新鞋時，能夠蹭點年節喜氣，又能在返鄉街上「潮」帥一波。

5對值得入手的「生肖」限定運動鞋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. VANS Vault OG Slip-On 「Year of the Rabbit」

首先，揭露的是 VANS 頂端支線 Vault By VANS 所推出的應景鞋履「OG SLIP-ON LX」，今次不僅依循經典的棋盤手法、搭配純白厚實的硫化中底，同時也在細節上別有用心，諸如精心設計的兔子圖樣、結合中國元素的陰陽太極，或是節慶元素的大膽用色，交疊喜氣滿滿的紅色內裏，都完美表現了年節特色，是為新年走春必要上腳的年節鞋款。

2. Bad Bunny x adidas Originals Forum

提到兔子一詞，那能代表 Rabbit 就屬同義詞 Bunny 了，而承襲單字之意於名中的饒舌歌手「壞痞兔」，操刀設計的 adidas Originals Forum，也就有著許多不甘平凡的特殊細節，從可拆卸的鞋面護片，到視覺乖張的蓬鬆造型，都為鞋款帶來了幾分獨特意義，雖然並非是大紅大紫的年節色調，但所屬的大地色系絕對是日常也能搭配的著用要點。

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3. #FR2 x atmos x MMY OG Sole

再者就是先前所報導、不容忽視的「原宿情色兔」，原就帶有迷人輪廓的 MMY OG Sole，這回在潮人所愛的黑白色調上，運用了更多細節上的處理手法，鞋面呈現的品牌字樣以及 #FR2 刺繡，更是在異材質拼接相得益彰，讓過往僅透過浮誇造型表達的溶解鞋款，增添許多令人討喜的可看之處。

4. Nike Dunk Low 「Year of the Rabbit」

同樣地，復古鞋型於 2023 年持續流行，穩坐流量地位的 Dunk 也絕不可能缺席，但與之不同的是，「兔年版本」不像過去使用全數皮革，整體有的更多是短麂皮鞋面、絨毛 Swoosh 搭配而成的仿兔手法，細節則是輔以生肖刺繡與年節少見大地色系，襯托未來一年的特殊氛圍，又一表鞋款背後的特殊身份。

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5. Air Jordan 1 Low OG 「Year of the Rabbit」

最後，不得不提的絕對是在 Travis Scott 推波助瀾下，因此聲勢暴漲的 Air Jordan 1 Low，而這款「兔年限定」的造型外觀，色調選用偏偏又是與「Reverse Mocha」如此接近，再加上鞋面使用了大量麂皮、絨毛鞋帶，堆疊而出的豐富視覺效果，吸睛程度也絕對不亞於反轉 Swoosh，不過最為珍貴的還是猶如盛世稀品的 5000 雙發售量，倘若能夠順利上腳，那處處走春也絕對是為路上焦點。

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