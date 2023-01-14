NIKE召喚啤酒魂！波鞋天花板Heineken x Dunk SB Low將出復刻版？

早在「倒鉤鞋王」Travis Scott x Air Jordan 1 OG 這般球鞋出現以前，鞋市中早已有著不少難以接近、如夢一般的神鞋存在，只不過在近年變化的聲勢底下，這些老物似乎不再存在聚光燈底下，僅倚靠著高昂的轉售價格，支撐著當年遙不可及的鞋款價值。



當中佔有一席之地的 Heineken x Dunk SB Low 即是如此，但透過近期傳出的最新消息，這雙神物或將有機會角逐 2023 年鞋王大位。

傳鞋壇神物Heineken x Dunk SB Low將復刻？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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神物復刻可能？Heineken x Dunk SB Low 傳明年回歸！

根據情報帳號 @jfgrails 揭露的最新消息，當年憑藉 Heineken 瓶罐的經典搭配，所誕生的 Heineken x Dunk SB Low，在使用麂皮堆疊，與品牌紅星的點綴之下，而成為不少老屁股夢寐以求的目標鞋履，沒想到這回就傳出明年極有可能透過類似配置、再度使用紅、綠、白三種元素，打造全新「2.0」版本鞋款，不過，目前還沒有任何諜照釋出，真實樣貌實屬相當令人期待。

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當然，雙方品牌並未對此作出回應，倘若這般神物正式復刻歸來，那想必又將掀起一波腥風血雨的搶購風潮了。

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