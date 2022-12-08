日本最難買手造眼鏡不是白山、金子　而是向尊尼特普致敬玩味品牌

【日本手造眼鏡/ 金子眼鏡/ 白山眼鏡】因Johnny Depp之名，大家對美國老字號Tart的Arnel型號眼鏡趨之若鶩，不論原裝舊版Tart，還是Julius Tart、Tart Optical Enterprises等復刻品牌，都成為潮人搜集目標。

不過，意想不到的是最多人搶購的並非Tart或相關的品牌，而是一個以致敬起家的玩味日牌SORRY a Bootleg Program。



Johnny Depp帶起Tart眼鏡熱朝（電影劇照）

+ 7

日本手造眼鏡深受歡迎，由白山、金子，到Native Sons、EYEVAN等，無一不歡，不過來自岡山縣的設計師Dr. CHAB卻有感當地手造眼鏡價值不菲，不是人人能負擔得起，於是他靈機一觸，創立眼鏡品牌SORRY a bootleg program，將街頭文化、玩味、二創等元素，注入眼鏡設計之中。

SORRY a bootleg program由Dr. CHAB創立（SORRY a bootleg program）

將品牌命名為SORRY a bootleg program，「bootleg」意指盗版、翻版，Dr. CHAB擺明車馬向經典眼鏡取材，其中一款被他拿來「致敬」的正無是Tart大熱的Arnel，除了設計廣為人知外，Dr. CHAB本身也是Johnny Depp的忠實擁躉，一切來得順利成章。

SORRY a bootleg program「翻版」Tart Arnel的成名作WINONA（SORRY a bootleg program）

SORRY a bootleg program成名作WINONA設計細節：

雖然是玩味街頭風，又開宗名義玩盗版，但SORRY a bootleg program製作絕不馬虎，Dr. CHAB特意走到日本眼鏡重鎮福井的工場，找來當地眼鏡職人操刀，帶來屬於他版本的Tart款眼鏡，而Dr. CHAB亦忠於創立品牌的初衷，以親民定價發售，難怪每次甫上架便被秒殺，甚至成為日本Yahoo拍賣的熱門抄貨。

當日本一架難求時，想不到香港竟然出現但SORRY a bootleg program的蹤影。話說品牌一直受到海外市場的青睞，不過Dr. CHAB有感自己最愛王菲和《重慶森林》，於是決定進軍海外第一站定為香港，一向玩世不恭的他更不是高調進駐大商場的店舖，而是走到信和中心獨立小店HUMAN OPTIC，這個有香港中野之稱的地方舉行第一個Pop-Up，無疑是跟SORRY a bootleg program理念一致的Perfect Match。

SORRY a bootleg program香港別注版WINONA（Over The Classic）

今次SORRY a bootleg program帶來兩副眼鏡型號到香港，先是WINONA，這名字是Dr. CHAB向偶像Johnny Depp舊愛Winona Ryder致敬，是Tart款式的進化版，前圈鍋釘用上SORRY a bootleg program簡寫的「SBP」 Logo，鏡臂內的金屬骨芯更以條子設計，並以星星鍋釘裝嵌，而尾端則有SBP Logo的壓花，更設有鈦金屬鼻托，比Tart更適合亞洲人配載，可見Dr. CHAB也有細心的一面。另一款KATE則是取材自Johnny Depp另一位舊愛Kate Moss，今次換上這超模最愛的貓眼款式，不一樣的懷舊色彩。

Dr. CHAB的「致敬」本色，當然不只展現在鏡架上，作為設計師的他，對包裝同樣一絲不苟，牛皮眼鏡盒與工業設計紙盒，皆印上手寫字體，而這風格感覺熟口熟面，沒錯，這就是美國藝術家Tom Sachs特色，而Dr. CHAB更會親手在鏡盒寫上香港明星的英文姓名，包括Leslie Cheung（張國榮）、Tony Leung（梁朝偉）等等，是獨一無二的香港別注。

Dr. CHAB親手寫上香港明星Leslie Cheung（張國榮）、Tony Leung（梁朝偉）的英文姓名在鏡盒上（Over The Classic）

SORRY a bootleg program眼鏡穿搭造型示範：