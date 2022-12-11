香港時裝設計師向經典VAN Jac致敬　由零開始製作自家襤褸棒球褸

【香港時裝/ 日本經典】本地時裝設計師Sonic Lam林偉強最近向日本傳奇VAN Jacket致敬，把他最純熟的古着再造手藝大加發揮，不過他今次不是古着再造，而是由零開始，「車」出獨一無二的致敬版VAN Jacket襤褸棒球褸。



問誰是亞洲時裝工業龍頭？想來十之八九都會回答是日本，然而這個孕育ISSEY MIYAKE、COMME des GARÇONS、UNDERCOVER、visvim的國度，當初開始有「時裝潮流」此概念，也不過是六十多年前的事而已，如何會突然產生如斯巨大質變？想來VAN Jacket及由其引領傳到日本的Ivy Style，正是當中最大關鍵。

香港時裝設計師林偉強Sonic Lam的全新作品，為我們憶述關於VAN Jacket的故事。（Sonic Lam）

對於年輕一代而言，VAN Jacket應該是陌生名字，不說還以為是板牌Vans推出的Jacket呢！其實這是誕生在1948年的服飾品牌，由日本第一代潮流教父石津謙介所創立。

昔日潮流教父石津謙介。（VAN Jacket）

石津謙介本為富家公子，自幼便享受榮華富貴，講究生活品牌派頭，1939年二次世界大戰爆發，日本全面侵華，石津謙介也隨日資百貨公司OKAWA YOKO，越洋過海遠赴天津工作，由於二十世紀初期中國與西方各國簽定眾多不平等貿易條約，使到許多沿海地區門戶洞開，日本與西方諸國等9個國家先後劃定租界（稱為九國租界）並享有擁有行政自治權，從而使到石津謙介數年間接觸各式各樣西方風雅文明，當中尤以男士洋裝最得其歡心。

若想對石津謙介及VAN Jacket有更深認識，建議大家不妨拜讀David Marx著作《AMETORA洋風和魂》。（出版社圖片）

不過，這段時間石津謙介還未接觸到美國常春藤聯盟Ivy League這個概念，接觸到反而是1945年日本戰敗的時段。當時作為戰敗國的日本，不但是退還天津，石津謙介也因為盜竊罪被日軍拘禁，然而冥冥中自有主宰，當時派兵駐守日本的美軍並不懂日語，故需要尋找翻譯協助溝通，通曉日、英兩語的石津謙介正是最佳人選，如是者他不但被釋放，更被美軍委以翻譯重任，很快便與美軍海軍中尉O'Brien成為好友。O'Brien乃是名牌大學普林斯頓大學出身，為Ivy League中八大學俯之一，O'Brien講了許多故事給石津謙介知道，讓他對官仔骨骨、具書卷味又閒雅的Ivy Style心生嚮往，也認定只要將Ivy Style流傳到日本，定必有一番作為，因此在1948年創立了石津商店，後改名為VAN Jacket，以Brooks Brothers西裝式樣作為參考對象，奠下美式洋裝基調。

《男人的服飾》

石津商店成立之初，即得到賞識，例如大阪阪急百貨便給予石津商店於公司內開設店中店，及後石津謙介更受日本首本男士時裝雜誌《男人的服飾》之邀，邀請成為雜誌首批編輯。石津謙介獨具慧眼，將自己深愛的Ivy Style透過這雜誌流傳到全日本，也順勢將自家品牌VAN Jacket一併推介開去，果真有生意頭腦。

當時的「御幸族」造型Z難日木。（gushiciku）

VAN Jacket舊作。（VAN Jacket）

VAN Jacket王牌棒球褸。（VAN Jacket）

經過十年苦心經營，及至60年代VAN Jacket終於發展至高峰，尤以當時「最潮聖地」銀座的年青男生最為推崇，每逢假日這批男生均會梳着John F. Kennedy的髮型，穿上皺褶休閒西裝、菱紋領帶、牛津恤、窄卡其褲、樂福街、公事包，流連當地百貨公司及名店，有錢公子當然買VAN Jacket出品，窮書生穿上仿製品亦無不可，全個銀座街頭蔚然成風，久而久之，這批年青人便被統稱為「御幸族」。

學院派風格的聖典書目《TAKE IVY》（Amazon）

不過，現在看來就官仔骨骨，在上世紀60年代日本思想依然守舊，老一輩人士只接受到和服或制服式樣的服裝，這些愛好時髦的御幸族，在他們眼中全是不知體統，與不良份子掛鈎，被定義為次文化。及至1964年東京奧運會舉行前夕，日本政府更忍無可忍，於9月12日星期六夜晚以肅清市容為由，將200多名御幸族青年拘捕，當中85名更被送到監獄，事實上這批年青人只是流連在銀座街頭聊天，根本就沒有搞事或參與任何不法活動，他們所處理不當的，就只是沒有合父母心意，穿上和父母、祖父母一式一樣的傳統服飾而已。

常春藤聯盟8間大學。

幸好這場搜捕沒有打擊石津謙介和他的追隨者雄心，他們更加意識到服裝文化著實有着改朝換代的力量。如是者石津謙介更進一步推廣Ivy Style，出錢出力，邀請林田昭慶出任攝影師，長谷川元及黑須敏之擔任編輯，遠赴美國東部當地常春藤聯盟大學，親身拍攝當地學生，出版《TAKE IVY》一書，見證真正元祖Ivy Style。而所得出來的結果，亦當真令日本人大開眼界，原來日本視之為潮流先鋒的Ivy Style，在美國當地不過是輕鬆平常事，是學院、學會或校隊學生用作區分自己身份的裝束而已，根本就沒有甚麼潮流意義在其中。二來如運動衞衣Hoodie、棒球褸等運動類Item，在常春藤聯盟大學裡也十分普遍，這也是黑須敏之等人所始料不及的，《TAKE IVY》面世後，日本人也加深了對Ivy Style認識，將運動類服飾融入當中，豐富其世界觀與內涵，棒球褸也逐漸成為VAN Jacket王牌產品。

FDMTL主理人吉津學，2017年便邀請VAN Jacket合作，打造聯乘系列。（VAN Jacket）

雖然時至今日，VAN Jacket已離開了潮流主線舞台，但它對日本時裝之影響力，卻毋庸置疑。因此不少「識貨」的時裝界圈內人士，總對VAN Jacket格份珍重，你當它係草，人家可當是寶呢。例如FDMTL主理人吉津學，2017年便邀請VAN Jacket合作，打造聯乘系列，廣獲好評。



我們香港亦不遑多讓，本地時裝設計師Sonic Lam林偉強最近向VAN Jacket致敬，把他最純熟的古着再造手藝大加發揮，不過他今次不是古着再造，而是由零開始，「車」出一件完完全全屬於他自己，獨一無二的致敬版VAN Jacket襤褸棒球褸。

Sonic Lam親自著用自己最新力作，致敬版襤褸VAN Jacket棒球褸。（Sonic Lam）

Sonic表示因為讀了《AMETORA洋風和魂》一書而對VAN Jacket品牌情有獨鍾，也一直渴望擁有一件VAN Jacket，最終他決定自己復刻，卻不是其拿手好戲的古着再造，而是由零開始——以古布製作自家版來的襤褸VAN Jacket棒球褸。



他首先以美國老字號Golden Bear棒球褸來起版，然後再將不同顏色古布車成拼布，當中混入有如Kapital出品的針步，而說得上是DIY，連褸背上的VAN Jacket招牌大Logo，也是以電腦勾勒出品牌Logo再拿去Laser Cut，再經過打磨、補爛、洗水、套黃等多重舊化工序，最後車上羊皮手袖，一物獨一無二的重塑版VAN Jacket便大功告成，這棒球褸不但是向VAN品牌致敬，當中還包含很多日本傳統製衣工藝，除了展現出他的專心與細心，還有對日本文化的敬意，是非常難得的本地作品。