世界盃｜球星麥巴比6對波鞋收藏　大愛Jordan、還有Nike平價款？

近日 2022 卡達爾世界盃足球賽戰況逐漸白熱化，不僅精彩的球賽內容讓人血脈噴張，球星們憑藉著華麗球技，在四年一度世界盃的頂級殿堂裡，為自己的國家爭取無上榮耀，更是全球掀起足球熱的一大原因。而這些身價高昂的球星們，在激烈的足球場下，平時究竟都穿哪雙球鞋呢？



今番，COOL 編就為你特搜身價逾17.25億、全球最高薪的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，台譯姆巴佩）的球鞋收藏，原來被譽為「未來世界最佳球員」的他，不只超愛穿 Jordan，甚至還特愛平價百搭款？

未來球王麥巴比的6對球鞋收藏，一起來欣賞吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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麥巴比球鞋

Air Jordan 1

因為巴黎聖日耳門是 Jordan Brand 主要的贊助球隊，每年雙方都會推出相關的聯名商品，可見合作關係之密切。而身為聖日耳門當家球星的麥巴比，不乏有許多 Air Jordan 系列的相關鞋款，其中像是 Air Jordan 1 High 就是他私下最常穿著的鞋款，從基本的 Grey、University Blue、Hyper Royal 全都有，另外也能看出麥巴比十分熱愛漆皮或是拼接等特殊版本，果然連足球巨星都抵擋不了這球鞋圈經典之最的魅力啊！

Air Jordan 系列

除了最經典百搭的 Air Jordan 1 以外，麥巴比也曾穿著過 Air Jordan 3、Air Jordan 11 等深受Jordan迷喜愛的定番款。尤其麥巴比似乎特別熱愛有白水泥爆裂紋的三代系列，像是老屁股 OG 「Fire Red」 與 「White Cement」 都是他的指定款，另外連必收的 Air Jordan 11 Bred 也是上腳過。只能說麥巴比真的還挺識貨的，儘管沒有什麼爆款球鞋，但穿的卻雙雙都是經典，相當到位。

Nike Air Force 1 Low

正如上述所提到的麥巴比熱愛平價百搭的鞋款，那稱霸街頭四十週年的人氣鞋款 Nike Air Force 1 Low，自然也是他的最愛啦~從最極簡的 Nike Air Force 1 Low 全白或全黑，亦或是 Undefeated 聯名系列，甚至還有與巴黎聖日耳門相對應的球隊配色，能看得出來，麥巴比的球鞋不僅百搭，還都能與所屬的球隊互相搭配，可見是有在注重穿搭色系的男人呢~

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Nike Air Max 系列

說到 Nike 旗下的經典球鞋，以大氣墊發跡的 Air Max 系列絕對也是建構出鞋圈文化的重要推手。其中，像是 Air Max 90 麥巴比就曾上腳三款配色，而最令人震驚的莫過於那雙 Nike Air Max 97 SH Kaleidoscope 了。Nike Air Max 97 SH Kaleidoscope 為 2019 年 Air Max 六大城市創作大賽所得獎的作品，由 設計師 Cash Ru 茹秋石操刀製作，設計靈感源自於上海變化多端的天氣型態，以藍色與層層堆疊的透明面料，勾勒出雲海淹沒萬丈高樓的視覺意象，沒想到麥巴比竟還有這雙關於亞洲文化的限量鞋履。

sacai x Nike

雖然鞋櫃中聯名球鞋算少，但光是 sacai x Nike 麥巴比就一次囊括了 LDWaffle 以及 VaporWaffle 兩種當家鞋型，足以顯示他對這設計師合作的熱愛。但不論是 sacai x Nike LDWaffle 還是 VaporWaffle，麥巴比都是選擇鮮明的紫色版本，不知道是否對紫色有偏好呢？

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Nike Dunk Low

最後，像是近年火熱的 Nike Dunk Low，其百搭的鞋型輪廓，肯定也是麥巴比的最愛。雖然麥巴比是目前年薪最高的足球員，身價破 17 億，但他今年也才僅 23 歲而已，在辛苦的練完球後，勢必會多少會關注一些潮流穿搭，因此最簡單百搭的 Nike Dunk Low 熊貓配色，也絕對是不能錯過的吧！

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