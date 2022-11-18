德軍訓練鞋成潮人必備單品　3大德訓鞋穿搭　軍工裝、古著控大愛

說到百搭的休閒鞋款，想必大家的腦海都會浮現小白鞋的身影，但你知道有種外型與小白鞋相似的鞋款，正席捲各個網拍且廣受風格型人們所愛嗎？



今回 Dappei 就來分享從古著店發跡，爾後巧妙融入各種穿衣路線的鞋款「德訓鞋」的搭配方式，還沒嘗試過的讀者也不必擔心無法駕馭。

3個德軍訓練鞋穿搭術，實穿又百搭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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什麼是德訓鞋？

光從名字聽就能感受到這是一款具專業性的訓練鞋；這雙全名為德軍訓練鞋（German Army Trainer ）的軍用室內運動鞋款盛行於六零、七零年代，作為西德軍隊室內訓練所著用，也因需要高度活動性，整體輕盈之外也符合人體工學，耐穿加上鞋身由皮革與前方的 T 字麂皮拼接所構成，簡約又優雅的外型，使得二戰後大量軍用品流入古著市場，讓它成為設計師的靈感來源，而好穿程度甚至讓它登上奧運會的殿堂，為 1963 年美國田徑三冠王所穿。

爾後，市面上無論精品鞋或平價品牌都能找到德訓鞋的身影，例如：Maison Margiela 改良的經典鞋款「Replica」，adidas、Puma也將其融入自身經典元素。另外，喜歡日牌的讀者們也可參考 Reproduction Of Found 推出的德訓鞋，不僅價位相對親民，款式多樣也能為穿搭增添變化。

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街頭感的工裝混搭

既然德訓鞋是一款軍用運動鞋，搭配軍工裝單品不只別有一番韻味，優雅的鞋身外型還能中和軍工裝給人粗獷的印象。像是上圖型人選用卡其色吊帶褲搭配同色系上衣、西裝翻領設計的外套；全身單品面料以機能感的尼龍為主，使得軍工裝造型在視覺上顯得輕盈，而藍紫色的五分割帽及腳上的芥末黃德訓鞋，對比的色系成為造型亮點，使得整體看似簡約卻極富層次感。

百搭的日常造型

德訓鞋的百搭之處不只可以成為基本穿搭的亮點，還能中和強烈視覺效果的造型；像是在上圖中的搭配，型人以淡粉色的德訓鞋配上最簡潔的白 Tee、丹寧闊腿褲，俏皮的點綴了率性的造型。而中圖型人則透過經典的白色德訓鞋緩和豹紋長褲在視覺上的華麗，避免看起來過於花俏之外更凸顯了褲款位於整身造型的焦點。

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知性的 Smart Casual 風格

德訓鞋俐落的外型搭配微正式的 Smart Casual 風格亦是絕配！像是上圖型人以白 Tee 搭配黑色西裝套裝，休閒感的上衣及短褲平衡了黑色西裝給人的正式感，無彩色系的造型搭上米黃色的德訓鞋如同溫暖的陽光點亮了黑白造型，且德訓鞋修腳的鞋型更使腿部線條顯得修長，推薦給想穿短褲卻擔心小腿不好看的讀者。

Dappei 結語：

看完德訓鞋的簡單介紹，不知各位讀者是否感受到它的實穿與百搭之處呢？而且除了搭配褲裝，想配上日系感滿滿的連身裙也毫無違和感；大家還有什麼獨到的德訓鞋穿搭也都歡迎分享哦！



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原文：型人都偷穿不揪的「德訓鞋」必須知道！源於軍工裝、古著控必備，搭配術也整理給你！

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