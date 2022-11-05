三吋金蓮穿的波鞋？神客製Fragment Design x Air Jordan 1專屬牠

在現今球鞋潮流盛行的黃金年代，男女人腳一雙波鞋早已成為常態，甚至於球鞋市集這等公開場合，穿出球鞋同場較勁也已經不在話下，不過，你可曾想過下至千元、上至破萬的各種鞋履，竟然有天會出現在「馬兒」用於奔馳的雙腳上嗎？就連你我夢想的 Fragment Design x Air Jordan 1 也在其中，實在讓人超級羨慕啊！



馬兒也懂瘋潮鞋？Horse Kicks 為「馬兒」訂製專屬球鞋

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這間名為「Horse Kicks」的球鞋客製公司，顧名思義即是為「馬匹」製作獨家設計鞋款，其創辦人 Marcus Floyd 本身是位瘋狂鞋迷，而在接受知名球鞋改製單位 The Shoe Surgeon 薰陶之後，順利習得「解構與重建」等專業手法，最後因此決定成為球鞋藝術家，並試圖改變以往馬匹穿著外觀單調的無聊鞋款。

不僅如此，Horse Kicks 目前已經打造諸如 Fragment Design x Air Jordan 1 High、Air Jordan 1 High 「Court Purple」、YEEZY Boost 350，以及 New Balance 650 等現今熱度極為燙手的訂製鞋款，造型較普通鞋款嬌小，但又能完整符合馬匹足形，潮流外觀下硬是多了幾分逗趣感。

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不過想花錢客製的朋友要多加注意了，Horse Kicks 自 10 月 24 日開放消費者進入官網訂購，每雙定價 1200 美金（折合約HKD 9420），其中 10% 則會捐助慈善活動 Sneaker Ball Lex 與相關慈善組織。

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