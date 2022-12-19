CASIO向《頭文字D》、《MF GHOST》取材　混入藤原拓海豐田車元素

CASIO EDIFICE不僅能和現實生活中的車廠聯名，就連虛構的動漫作品也能成為他們的聯名靈感來源。最近CASIO 和日本知名漫畫家重野秀一合作，以漫畫家代表作品如《頭文字D》和《MF GHOST》等作為ECB-2000錶款的創作繆思，開發出新作ECB-2000MFG。



ECB-2000MFG採用黑色碳纖維強化樹脂錶殼與四臂排列錶耳建構獨特的韌性和輕巧，再搭配充滿活力的紅色金屬錶圈與面盤上參考漫畫裡86賽車格栅和轉速表的圖案，熟悉《MF GHOST》的粉絲一看就可以輕易聯想起漫畫主角片桐夏向的愛車TOYOTA GT86。

CASIO聯乘《頭文字D》和《MF GHOST》日本知名漫畫家重野秀一合作，推出ECB-2000MFG手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

除了利用配色捕捉車款的精髓，ECB-2000MFG也直接融入更多漫畫元素，例如面盤背景和錶帶內側印有日文「ギャァア」字樣（意為狀聲詞嘎嘎嘎！傳達賽車與路面摩擦時所發出的聲音），而錶帶扣環上則以雷射雕刻輪胎行駛後的痕跡，而紅色CORDURA®尼龍錶帶也印有《MF GHOST》中的賽車道名稱。

同場加映：HONDA聯乘CASIO出手錶 Type R同款麂皮做錶帶 賀鈴鹿賽道60週年（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

以上元素主要都是來自《MF GHOST》，不過手錶畢竟是以兩部漫畫為靈感，因此當翻到錶背，會驚喜發現錶帶內側黑色皮革材質印有《頭文字D》主角藤原拓海家用車TOYOTA AE86印上的「藤原とうふ店 (自家用)」字樣，另外像是手錶底蓋也同時鐫刻了兩部漫畫的標誌，展現濃濃的重野秀一風格。

同場加映：G-SHOCK數位顯示手錶日本最暢銷Top 5 黑色經典款5百有找CP值高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

ECB-2000MFG搭載太陽能機芯，其Tough Solar系統只要有光源照射便可以主動替手錶補充動能，而且手錶也具備Bluetooth®藍牙連線功能以與智慧型手機同步，透過專屬App可以即時校正時間，也可以將手錶測量數據上傳到手機上，例如可以計算至多200圈的圈速資料，這點相當符合手錶創作基礎以及《頭文字D》和《MF GHOST》漫畫描繪的賽車精神。品牌在自家賽車錶系列中巧妙整合動漫世界中兩台經典「はちろく」（日文的「八六」）元素，向重野秀一筆下驚心動魄的熱血賽車故事致敬。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：CASIO EDIFICE以經典賽車動漫《頭文字D》和《MF GHOST》為靈感打造聯名新作】