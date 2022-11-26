G-SHOCK數位顯示手錶日本最暢銷Top 5　黑色經典款5百有找CP值高

日本媒體Power Watch和日本 CASIO 公司合作定期按照當下季節、市場趨勢、預算等條件訂定各種主題，以從中歸納出可以提供給消費者參考的G-SHOCK熱銷排行版，本月雙方的主題訂為「傳承經典原作風格的數位顯示入門款」。



這種類型的G-SHOCK應該就是多數人接觸品牌手錶的敲門磚，不過入門的G-SHOCK數位顯示手錶成百上千款，究竟哪些在日本市場特別受到消費者青睞呢？

G-SHOCK「數位顯示」經典款暢銷排行榜Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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說到數位顯示的G-SHOCK手錶，近年由於品牌不斷開發新款式，甚至還帶入採用金屬材質的高階作品而變得愈來愈多元，光是G-SHOCK自己內部的產品競爭就很激烈，不過在這當中，那些風格較為傳統的基本款還是有它們的市場以及人氣基礎，特別是知名度最高的方形機種如5000系和5600系等，它們的原型多來自1980年代，但是經過40多年演進還是不會覺得退流行或過時，往往是走在路上能見度最高的G-SHOCK手錶，本次就從第5名開始倒數，一窺經典G-SHOCK Top 5有哪幾款上榜。

第5名：GW-8900A-1JF

屬於G-SHOCK典型的50mm以上大圓形錶殼，配置大型按把，操作手錶各種功能都很方便。GW-8900A-1JF擁有太陽能電力以及世界6局電波可自動校正時間，在日本國內以黑色錶殼與螢幕的款式最受歡迎。這只錶的白色高亮度 LED背燈是全自動設計，佩戴者只需傾斜手腕就可以啟動背光顯示，在雙手忙碌卻又要辨識時間時特別好用。不過要注意的是這款錶台灣沒有引進，有興趣的話只能上網尋找代購管道。

第4名：GD-100-1B

外型和GW-8900A-1JF有點接近，不過GD-100-1B的造型更接近圓形，重點是價格親切很多。錶款同樣使用高亮度LED系統與照明導板，即使在黑暗中也能輕鬆讀取手錶的時間資訊。全黑風格的GD-100-1B在面盤可見融入G-SHOCK代表性的紅色字樣點綴，秒數除了有數字可判讀，還可藉由面盤中央圓形裝置內部的顏色（以黑色色塊代表時間進行），此外它的功能性也不在話下，包括世界時間、鬧鈴和碼錶等，一錶在手就已經滿足了大部分的戴錶需求。

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第3名：GBX-100NS-1

屬於衝浪運動系列G-LIDE，外觀特典除了方形造型外，它的樹脂錶殼上還加了不鏽鋼拉絲錶圈，這個細節中提升了手錶的整體質感。GBX-100具備Bluetooth®功能可與智慧型手機連線，衝浪者直接在手錶上即可取得所需的相關資訊，而且只要把App設定到全球3,300個衝浪點中的任何一個，就能透過手錶了解所在位置的潮汐模式和日光狀況；面盤一眼就能查看潮汐圖、月齡、漲潮／退潮時間和水位以及日出／日落時間。

第2名：DW-6900B-9

設計基礎來自G-SHOCK於1995年推出的6900系列，就此累積出與方形G-SHOCK分庭抗禮的市場人氣。這款錶的數位顯示螢幕不小，可讀性高，面盤上方的三個內盤增強手錶的運動氣息。它的功能性方面並沒有特別驚人之處，其他G-SHOCK手錶有的功能它都有。值得注意的是，手錶面盤下面的「FOX FIRE」字樣只限於日本市場，國際版的則是會改成「Illuminator」字樣。

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第1名：GW-M5610U-1BJF

繼承了第一代G-SHOCK「DW-5000C」設計的方形錶殼款式，簡潔的設計不做過份的裝飾與色彩變化，象徵G-SHOCK始終如一的Tough精神。跟這份排行榜多數手錶一樣，它也是以黑色為基調，搭配黑底白字的液晶顯示螢幕和錶殼搭配得天衣無縫。在功能上，它配備了無需定期維護的強悍太陽能機芯和世界六局電波接收以自主調校正確時間。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK「數位顯示」經典款暢銷排行榜Top 5】