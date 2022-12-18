visvim│中村世紀工藝保育項目　Mawata Silk打造變種絲綢Kimono

【visvim/ 工藝/ 日本傳統】visvim主理人中村世紀致力將日本傳統工藝元素與當代時裝潮流合二為一，最近策動的Product Introspection: Mawata Silk活動，正是又一很值得關注的文化保育項目。



Product Introspection: Mawata Silk是visvim一個推廣絲綢工藝的新企劃。（visvim）

顧名思義，Product Introspection: Mawata Silk是一個推廣絲綢工藝的企劃，visvim過去就有以Mawata Silk造衫的偏好，不過如今次鉅細無遺地介紹箇中工藝，卻是第一次。

絲綢傳統製法乃是會把蠶繭抽絲剝繭，抽成蠶絲。（kmweb.）

絲綢服飾源遠流長，時裝愛好者定必接觸不少，其製作工序簡單而言，就是將成長了大約28天的成熟蠶繭，拿去高溫蒸煮，然後進行繅絲工序，將蠶繭浸在熱盆湯中，再用人手抽絲剝繭，抽成蠶絲，是為一般絲綢傳統製法。

Mawata Silk則大不同。（visvim）

Mawata Silk乃是先拆散蠶的內部並拉長，將它們拉扯並疊層成塊狀，形成布塊形態去造衣服。（visvim）

不過，Mawata Silk則大不同，主要分別是蠶繭經煮沸後，並不會進行繅絲這工序，而是先拆散蠶的內部並拉長，將它們拉扯並疊層成塊狀，形成布塊形態去造衣服。如斯製法不但使它結實輕便，更具有高保溫性或絕緣性效果，故Mawata Silk長期以來均被視作抵禦寒冷天氣的優良物料。

全新visvim Mawata Silk製SANJURO KIMONO。（visvim）

以傳統Vietnam Tour Jacket為靈感，改造成日式Kimono並換上日本地圖的刺繡圖案。（visvim）

為推廣Mawata Silk之美，visvim於12月17號至25號除了會在金澤市F.I.L.專門店舉行相關活動外，也會推出一系列以Mawata Silk為製作主體的別注服飾。最矚目大作，首推SANJURO KIMONO袍子，分為白色及墨綠色兩款，以傳統Vietnam Tour Jacket為靈感，不但改造成日式Kimono並換上日本地圖的刺繡圖案，內部夾綿層部份更植入了Mawata Silk物料，軟綿得來又溫暖舒適，縱然定價肯不會便宜，但也是值得收藏之無上工藝品。