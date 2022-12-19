世界盃阿根廷門將神救　網民笑指向大快活致敬　媲美Air Jordan？

世界盃2022終於落幕，阿根廷時隔36年再奪世界盃，最大功臣除球王美斯之外，門將馬天尼斯（Damián Martínez）同樣功不可沒，若非他在最後加時賽階段勇救法國中場科芬拿的射門，阿根廷能否三度奪冠也是未可知。而更有趣是，這位阿士東維拉門將這個勇救動作，隨時成為香港人的集體回憶，究竟所謂何時？



阿根廷時隔36年再奪世界盃。（GettyImages）

門將馬天尼斯（Damián Martínez）功不可沒。（GettyImages）

事關眼利香港網民極速發現，馬天尼斯這組雙手雙腳大字形排開救波動作，可是與本地快餐店大快活的「阿活」舊Logo一模一樣，令網民笑言原來大快活才是終極先知，十幾年前就預料到2022年世界盃會有這樣一神救。更是網民建議大快活集團不妨邀請馬天尼斯接捧昔日的杜汶澤，出任公司新一任代言人，到時肯定大賣，將生意版圖擴展到南美洲也不是夢，實在好橋！

又真係和大快活Logo好似的。（大快活）

其實這種將運動員擺動動作，化成品牌商標的構思，絕對子虛烏有，而是真人真事地發生過。最舉世知名例子，當然首推Nike為Michael Jordan打造的Jumpman Logo。話說1984年世上還沒有Air Jordan球鞋系列之前，21歲年青Michael Jordan登上《Life》雜誌做封面，當時攝影師Jacob Rentmeester為求彰展Jordan彈跳力，便要求這位未來籃球之神做出芭蕾舞中Grand jeté即空中張開雙腳的動作，拍攝出雜誌內頁相一張，本來都沒有甚麼大不了。

1984年《Life》雜誌原版。（Life）

Nike拍攝的版本。（Nike）

誰不知Air Jordan 1-2代設計師Peter Moore發見之後，覺得這組動作潛力無窮，便提議買下相片版權，改造成商業項目。可惜與Jacob Rentmeester幾番金錢角力之後仍未達成共識，Nike便索性讓Michael Jordan穿上Air Jordan 1球鞋，並讓上高樓大廈城市背景，讓Jordan重新跳躍，拍攝出Nike自家版本。而及至1987年，這組動作正式化身並註冊成Jumpman Logo，並首次由Air Jordan 3設計師Tinker Hatfield應用到球鞋之中，成就出不世經典。