10款男士黑色精品手袋推介　LV、GUCCI、LOEWE　BURBERRY容量極大

可以替造型加分的潮流精品包也成為男子必備的配件啦，其實時尚界有個默默的小傳聞，就是男包價格好像比女包更划算呢！有不少粉絲觀察到；同樣是經典型號，但男生包款的價格總是再那麼親民一些些～且容量和細節設計一樣都不少！



揹帶設計也大多是可自由調節的長度的寬揹帶，甚至有許多女生因此偏愛買男包！本次 COOL 就替大家整理出 2023 必買的入門款男生名牌包，價格從港幣7千起輕鬆收，揹上就是品味的代表！

2023 男士必買入門款精品斜揹袋、背囊【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

LOEWE Puzzle 菱形紋理小牛皮小款腰包

Puzzle 系列是創意總監 Jonathan Anderson 替 LOEWE 設計的首個包款，從誕生至今依然被列為最值得收藏的精品包型號，包身長方體形狀運用精準的切割技術，打造出包包上的獨特的幾何線條，以腰包形象呈現，多了份街頭潮流感，輕鬆融入日常搭配！

LOEWE Anagram 緹花小牛皮超小號軍裝風郵差包

運用軍裝風元素讓包包多了點隨性氣息，以經典的 Anagram 老花帆布打造而成，除了外觀完美零缺點外，包包細節設計也都以實用為出發點，具有一個拉鍊隔層和翻蓋的額外正面隔層，拿取物品時更方便！

BURBERRY 徽標印花尼龍後背包

男子通勤必備後揹包，天天陪伴你穿梭於城市之間，值得投資一款質感又時尚的款式，BURBERRY 新款全黑後揹包，選用環保的 ECONYL® 材質重新演繹經典休閒包款，一同響應永續愛地球。

BURBERRY Horseferry 印花尼龍斜背包

BURBERRY 最新男包系列，除了加入字母及尼龍材質，更能與日常休閒的造型混搭，讓精品包不再遙不可及，隱約低調 Horseferry 印花襯托出個人品味，值得一提的是，這款包特別採用了 70% 再生成分，呼應品牌對於環保議題的用心，是否又多了一個收藏的好理由呢！

同場加映：G-SHOCK不鏽鋼農家橡樹手錶3大優點 GM-B2100內外兼備性價比極高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

DIOR 迷你 SADDLE 馬鞍袋配肩帶

延伸自 DIOR 經典 Saddle 馬鞍包，加入了 Dior Oblique 緹花，融合經典與俐落的設計元素，再配上寬版揹帶營造休閒感，有個這顆包還需要怕穿搭不夠厲害嗎！

DIOR EXPLORER 郵差小袋

無論男女都給予一致肯定的 DIOR 男包，除了有許多令人驚豔的設計外，還可以找到許多隱藏版的平價包款呢！像是這款 Dior Explorer 郵差包就只要入門價1萬3千多，打開翻蓋有拉鏈口袋設計，而主隔層可收納所有必需品！

LOUIS VUITTON ALPHA 隨身錢包

黑色老花就是帥！LV 經典硬盒包的完美替代版「Alpha 隨身小包」，附上可調節長度的可拆式肩帶，可以自由調節長度，寬敞開口和側面風琴式設計讓容量再提升，手機、錢包、耳機、鑰匙通通放得下！

FENDI 迷你手拿包

揹在身上就能讓穿搭看起來超厲害！FENDI 這款小手拿包，將小零錢包再改造變換成俐落時髦小包，肩帶可調整也可直接拆卸，除了當包包用也可以直接當小錢包唷！

同場加映：德軍訓練鞋成潮人必備單品 3大德訓鞋穿搭 軍工裝、古著控大愛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

GUCCI 互扣式雙G迷你手袋

GUCCI 入門款老花包，將品牌經典 GG 圖案不斷進化，最新全黑色更呈現出俐落個性感，輕巧大小還可放進手機、卡夾、鑰匙，不喜歡帶大包的話就鎖定這款吧！

LOUIS VUITTON S-LOCK 直式隨身錢包

不僅是實用的隨身小包，還是穿搭時的最大亮點！LV 隱藏版老花包 S-Lock 系列，袋身採帥氣磁石開合設計，靈感就取自於品牌行李箱鎖扣，讓你能穩妥收納重要物品！

延伸閱讀：

Jerry Lorenzo 注入操刀？adidas Basketball 全新單品掀討論，配色、版型像極了 Fear of God！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】