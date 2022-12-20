KAPITAL地域刺繡系列驚現香港　19區不見中環、旺角　新界成主力

雖然KAPITAL於香港銷售點少之又少，但這些年來這日牌的忠實支持者卻一直有增無減，香港毫無疑問是品牌一大重點市場。



KAPITAL「移位」Embroidered Padded Cotton-Velvet and Satin Bomber Jacket一直是熱門單品。（KAPITAL）

KAPITAL牙買加地區別注。（KAPITAL）

有見及此，KAPITAL今季便識趣地，為他們人氣的Embroidered Padded Cotton-Velvet and Satin Bomber Jacket推出香港區別注，這款單品以經典Sukajan Souvenir Jackets為主體，卻多加心思改造，將傳統設置在背部中央位置的地圖圖案，改裝轉移到膞頭位置之上，塑造出耳目一清之潮流感。

印度地區別注。（Baltini）

KAPITAL香港別注刺繡外套，Mr Porter承惠HK$10,526。（Mr Porter）

有趣的是這批KAPITAL外套除元祖的日本及越南地圖外，近年也致力加入不同地域，印度和香港就是最新榜上有名的地方。香港別注以湖水綠色作主調，將香港地圖輪廓，與為人熟識的地方名稱以刺繡方式細緻地表現出來。

只見天水圍、元朗、屯門、大埔、西貢等大西北、大東北地區，其名字卻一律被刺繡到衣服之上。（Mr Porter）

同場尚有Cushion製品。（KAPITAL）

不過，有趣的是，原來在日本人眼中，他們認為出名的香港地方，每每與我們本地人所認知的大有出入。眾所周知，無論是政治、商業抑或購物旅遊角度看，中環、銅鑼灣、尖沙咀和旺角等地是絕對核心，也是人煙最稠密之地，今次KAPITAL設計師們卻未有將上述旺區表列出來，反而天水圍、元朗、屯門、大埔、西貢等大西北、大東北等新界地區的名字，卻全被刺繡到衣服之上，實在叫人有點喜出望外，以後住屯門、天水圍的朋友，也別要因為每天搭車到港島返工搭到懷疑人生了，原來在日本人眼中新界隨時才是香港最潮之地，說不定十年後Dover Street Market來港開舖也選址上水而非中環呢！（笑）