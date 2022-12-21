GUCCI x Dickies聯乘系列曝光！海量鉚釘、水鑽堪史上最奢華工裝

前陣子 GUCCI 才釋出與英國滑板品牌 PALACE 的合作系列，這次似乎再次向街頭靠攏，找來美國經典工裝品牌 Dickies 合作，在 IG 爆料帳戶也流出眾多單品及價格，再次引網路起熱烈討論。



可能是史上最貴工裝的 GUCCI x Dickies 聯乘系列曝光！！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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稍早在 IG 上意外提前曝光了 GUCCI x Dickies 合作系列，可以看到使用了大量的 Dickies 經典工裝單品之外，每件單品上也加入了大量的鉚釘、水鑽等裝飾，與工裝的經典輪廓形成強烈對比，堪稱史上最奢華的工裝，當然價格也不斐，最貴的一件外套售價高達 7,410 美元（約港幣 57,680 萬），預計將於明年 2 月 1 日正式登場，有興趣的朋友不妨持續留意了！

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