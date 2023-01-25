男士皮靴2大挑選重點　從靴子筒高、款式選出適合你身材的命定款

每年冬天總是在煩惱鞋櫃裡缺少一雙靴子，看著購物車琳瑯滿目的男靴，卻不知道哪雙適合自己？



台灣手工皮鞋品牌林果良品分享2個必學男靴挑選重點，從靴子筒高、款式甚至是搭配褲子挑選，擺脫總是比例怪異的窘境，讓你從這個冬天開始朝著型男之路邁進。

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在挑選搭配靴子的褲子時，不論風格要如何定調，首先應該先了解如何依據筒高來搭配適當的褲長。靴款外型攸關整體穿搭的風格，而筒高則攸關著你所選擇的褲型、褲長等因素。

高筒靴的高度是落在腳踝上方5-6厘米（cm）處以上，這個高度的靴子變化性最高，能搭配的褲長也是最百搭，穿搭風格上可以選擇英倫、工裝甚至是日系風。以合身的九分褲加上一個反折，製造下半身的線條更加修長視覺感；選擇大寬版的長褲及一個大反摺，日系風格輕鬆上手，同時也能避免寬褲壓縮比例的問題。依照不同的身形來決定適合你的高筒靴，如果你是屬於高壯粗獷的身材，推薦靴款為工作靴；如果你是屬於高瘦纖細的體型，那日式軍靴是最適合你的款式。

中筒靴大約落在腳踝上方3-4厘米（cm）處，是普遍最好搭配的款式，任何身高和比例都能輕鬆駕馭。比較流行的靴款都是以中筒為基礎去做設計上的發想，像是切爾西靴有俐落鬆緊帶設計以及較寬的筒圍、巴爾莫勒爾靴則有著優雅的異材質拼接感。如果不知道怎麼挑選入門靴子，不妨選擇切爾西靴，從紳士正裝到休閒風格都不會有違合，加上楦頭與帶有鞋跟的設計，在視覺上有很好的延伸效果，妥善修飾下半身比例，而鬆緊帶好穿脫的特點，堪稱新手必推經典靴款。

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低筒靴筒高大約是在踝上1-1.5厘米（cm）處，主要以查卡靴、沙漠靴兩款靴子為主。簡單的分別可以將沙漠靴視為較不正式的查卡靴，但具體還是跟隨著顏色、鞋底、鞋頭區別正式度。相對於較為厚重的高筒靴，短筒靴更加輕盈且舒適休閒。可正式可休閒的低筒靴，不論是上班或休閒場合都合適，想要加強身高視覺差異，穿著九分褲露出一點腳踝，視覺效果直接增加三厘米（cm）！

身材較為矮胖的男生，建議避開高筒靴款式挑選，高筒靴容易截斷下半身的比例，可以挑選中筒或低筒的靴子搭配九分褲，或將褲管捲至靴口的上緣處，可以有效修飾你的身型。反摺褲管難免會露出一點點小腿肌膚，這時候可以選擇一雙深色靴款配上深色紳士襪，製造視覺延伸感。

如果是身材較為壯碩的人，可以挑選尖鞋頭及鞋身較為修長的款式。靴子筒身的合身度，以靴口和腿部的距離少於一厘米（cm）為挑選參考，襪子千萬不要選擇亮色系襪款，弄不好還會讓小腿看起來更加粗壯！

高瘦型的男士們，就非常適合選擇帶有份量感的高筒靴，圓頭的工作靴可以彌補視覺偏瘦的身型，搭配牛仔褲及工裝褲搭配穿著，都是不錯的選擇。

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如果要增加紳士感，可選擇皮料材質、皮革底與楦頭修身的款式；休閒感則選擇麂皮、橡膠底、寬大的圓頭，讓靴子的造型為個人的風格加分。

當然，這些建議都是基礎的搭配原則，玩家型的搭配者還是可以依照每個人不同的身型及穿搭細節習慣去凸顯自己的個性，或是來林果良品實體門市，讓具有專業皮鞋知識的林果夥伴們為你建議，找到一雙真正適合自己的靴子吧！

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