Nike Air Max Plus 3新波鞋　全黑雙層Logo設計不輸sacai聯名質感

發跡於 1987 年的 Nike Air Max 系列,可說是建構球鞋歷史中的一大要素,將空氣轉化為氣墊並放置於鞋子底部,增加緩衝腳感的大膽想法,當年震撼了全球。而時至今日,Air Max 家族也不斷擴大,今年還加入了系列作中最大氣墊單元的 Air Max Scorpion,每款都佔據鞋迷們心中的一個位置。



而除了 Air Max Scorpion 以外,由 Nike 傳奇設計師 Sean McDowell 1998 年推出的 Nike Air Max Plus,也是今年不容忽視的重磅鞋款。來到第三代的 Nike Air Max Plus,憑藉著獨家的 Tuned Air 科技與更加流線型的鞋身線條,人氣逐漸水漲船高,是今年許多人入手的定番鞋履。

Nike Air Max Plus 3 全黑登場

本次嶄新登場的 Nike Air Max Plus 3 全黑版本,整體以一襲酷黑為主軸,配色上十分百搭,相信在顏色搭配上也能輕鬆駕馭任何元素。設計上,Air Max Plus 3 前後腳掌都能帶有可見式氣墊窗結構,鞋面採用網布面料,部分區域則以消光黑的人造皮加以點綴,噴漆式的疊加 Swoosh,增添不少視覺層次效果,加上後跟的散狀 TPU,呈現一股科技感與復古並具的前衛外觀。此外,Air Max Plus 3 最引人注目的,莫過於黃色的 Tuned Air 科技標誌,是以傳統 Air Max 為基底加以改良,藉此減緩腳跟壓力並加強前掌緩衝。總結來看,Nike Air Max Plus 3 不論是在科技或是外型上,都是符合現代潮流與技術的寶藏鞋款。

Nike Air Max Plus 3 即將發售

Nike Air Max Plus 3 全黑據悉將於未來幾週登陸 nike.com 與指定零售商,售價為 $185 元美金(折合約HKD 1450),請有興趣的朋友不要錯過了。

